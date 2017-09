El Berguedà rebrà una ajuda d'1 milió d'euros per dinamitzar el sector forestal

El Berguedà rebrà 1 milió d'euros dels fons europeus Feder 2014-2020 per dur a terme tres projectes per dinamitzar i innovar el sector forestal de la comarca. Uns projectes que desenvoluparan el sector públic i privat i que suposaran una inversió de 2 milions d'euros. Es desenvoluparan en els propers tres anys.

El Consell Comarcal del Berguedà ha fet públic que el departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat ha aprovat provisionalment la petició d'ajudes fetes per a tres projectes: l'acabament de la central de biomassa, la recerca de noves aplicacions per a la fusta i impulsar l'emprenedoria i l'economia verda i circular.

L´actuació, que es coordinarà des del Consell Comarcal del Berguedà, tindrà altres agents que executaran accions dins el projecte: la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, l´Agència de Desenvolupament del Berguedà i al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. A banda, el projecte ha comptat i comptarà també amb la participació activa en les actuacions previstes de l' Institut de Recerca d´Energia de Catalunya (IREC), la Fundació Universitària del Bages i del teixit empresarial fustaner del Berguedà (Serradora Boix SL i Maderas Cunill SA), així com es treballarà conjuntament amb les patronals i agrupacions empresarials del territori i altres ens locals que impulsin projectes en aquesta línia.



La central de biomassa

Fonts del Consell Comarcal del Berguedà han explicat que el projecte aprovat es distribueix en tres propostes. La primera porta per nom Model integral de gestió forestal sostenible i és una actuació liderada per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa (MMBB).

Aquesta entitat desenvolupa un projecte per la instal·lació de calderes de biomassa forestal en equipaments municipals, procedent de la gestió dels seus boscos i la creació d'un centre de consum de biomassa forestal amb distribució de calor produït amb biomassa forestal en el polígon industrial La Valldan de Berga. Amb l'ajuda s'impulsaran tres actuacions "totalment lligades i complementàries: optimització del model de gestió integral als boscos amb la incorporació de tecnologia o l'R+D, consolidar el centre de consum de biomassa forestal de la Valldan i sensibilitzar i divulgar del model integral de gestió forestal sostenible.



Nous usos per a la fusta

La segona actuació és el Laboratori dels nous usos de la fusta i és una actuació liderada per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). Té per objectiu estudiar nous usos per a la fusta. Fonts dle Consell han explicat que "les qualitats de la fusta la fan especialment valuosa. La fusta és l'únic material de construcció renovable i sostenible a gran escala.

A més, la fabricació d'estructures de fusta consumeix la meitat d'energia que les d'acer;tampoc no suposa un increment de cost comparat amb edificis tradicionals, gràcies a què els temps de construcció es redueixen fins al 50%". Hi han afegit que "la revolució que ha arribat a la construcció amb fusta són els panells contralaminats o CLT per les seves sigles en angles (Cross Laminated Timber).

La fusta contralaminada és un panell de tres o més capes constituït per làmines de fusta massissa muntades perpendicularment entre elles. Aquest és un material extremadament sòlid, molt més lleuger que els materials convencionals, i permet aixecar edificis que superen les vint plantes. Arquitectes, constructors, prescriptors i el mateix sector forestal veuen en aquest material la solució per implantar sistemes constructius sostenibles per reduir ostensiblement l´ús de l´acer i els morters, materials amb un gran impacte sobre el medi".

Fonts del Consell Comarcal han explicat que el Berguedà "se situa en una posició privilegiada en relació amb la construcció amb fusta, ja que concentra mes del 60% de la transformació industrial de la fusta a Catalunya. Existeix un potencial real i esperançador de que les indústries existents del sector dinamitzin un projecte industrial per a establir una unitat de producció de CLT de dimensió europea, que cobriria els mercats del sud de Europa i del Mediterrani

Les actuacions que es duran a terme són proves in situ i formació en sistemes d'extracció de fusta, proves de preindustrialització de la producció de fusta contralaminada (CLT), fabricació de prototips a escala precomercial de CLT i anàlisi de la viabilitat i possibilitat de crear una planta industrial de producció de CLT Berguedà



Impuls a l'activitat econòmica

La tercera actuació pretén fomentar l'emprenedoria i talent i és una actuació liderada per l´Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Pretén establir mesures d´impuls de l´activitat econòmica i l´emprenedoria. Les principals actuacions previstes són un programa integral de foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses relacionades als usos del forest i les activitats lligades a l´economia verda, un altre programa de creixement empresarial per incrementar la competitivitat mitjançant l´incorporació de nous processos de gestió, mesures d´innovació i tecnològiques en totes aquelles activitats lligades a l´economia verda.

També fomentar la vinculació entre el teixit empresarial i les universitats i centres de recerca per crear i desenvolupar eines d'innovació i investigació, crear un grup de recerca del món rural entre acadèmia i sector empresarial i implementar una marca de qualitat territorial i impulsar l´Exploratori de recursos a la natura

Fonts del Consell han indicat que aquesta injecció de fons europeus pel territori se suma a la subvenció també rebuda de fons Feder dins el projecte de "Valorització del patrimoni industrial al Berguedà", iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Gironella, Puig-reig, la Pobla de Lillet i la Nou de Berguedà, comptava amb un pressupost d'1,9 milions d'euros i una ajuda de 975.000 euros de l´eix 6 del FEDER.