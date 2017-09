El govern reitera que el servei no es tancarà

? El futur de la gestió de les instal·lacions municipals del Tossalet de Berga encara no s'ha aclarit. Els seus gestors, la Federació Catalana de Natació (FCN), han reclamat al govern berguedà accions perquè no poden assumir per més temps una concessió deficitària. De fet, van advertir que si l'executiu no hi feia res presentarien un Expedient de Regulació d'Occupació (ERO) als treballadors l'1 de setembre. Finalment no va ser així.

El regidor Oriol Camps ha explicat que el govern continua negociant amb la Federació i ha reiterat que «el Tossalet no tancarà»