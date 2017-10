Centenars de berguedans passen la nit a tots els col.legis electorals de la capital

Aquest primer diumenge d'octubre Berga ha matina. A les 5 del matí centenars de persones ja eren davant o dins dels deu punts de votació de la ciutat. Alguns d'ells hi havien passat la nit dins de les activitats organitzades per ocupar massivament aquest centres des de divendres a la tarda.

Per exemple, a l'edifici dels jutjats vells, que romania tancat des del 2011 i s'ha reobert aquest cap de setmana per substituir el col.legi que hi hauria d'haver hagut a Hisenda, a primera del matí ja hi havien concentrades més d'un centenar de persones tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici. Homes i dones de diferents edats han acudit a la crida a ocupar els col.legis.

Hi havia qui ja havia esmorzat a casa i d'altres que ho han fet als jutjats on s'ha habilitat tota la logística necessària.