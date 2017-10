CiU es queixa al Síndic pels retards en les convocatòries dels plens de Bagà

El grup municipal de CiU de Bagà ha presentat una queixa davant del Síndic de Greuges «pels reiterats retards en les convocatòries de les comissions informatives, les juntes de portaveus i fins i tot els plens municipals durant tot l'any 2017».

En un comunicat, el portaveu del grup de CiU, Pep Llamas, denuncia que el ple ordinari del mes de setembre «no ha estat ni tan sols convocat, com tampoc s'ha dut a terme cap altre tipus de comissió informativa ni juntes de portaveus».

Per al portaveu del grup de CiU, «l'actitud de l'alcalde Nicolás Viso no tan sols deixa els regidors sense el dret d'informació, ni control de la gestió municipal, sinó que a més deixa afectat el dret que tenen els vilatans i vilatanes a ser coneixedors de l'activitat política municipal».

Per la seva banda, l'alcalde de Bagà, Nicolás Viso (Compromís per Bagà -PSC), ha reconegut a Regió7 que no ha convocat el ple de setembre. El batlle baganès ha dit que la raó és que el consistori, enguany, ha perdut la seva secretària a jornada completa i ha passat a tenir un secretari a jornada parcial compartit amb Olvan. «Ens hem saltat el ple de setembre. Em sap greu», ha assegurat. «El senyor Llamas té tota la raó en això». El dirigent ha dit que avui mateix té prevista una reunió amb el secretari per veure quina solució hi pot haver per a aquesta problemàtica. Viso ha dit que «si hem de contractar un administratiu per atrapar tota la feina, ho farem, no hi ha problema». I ha afegit que no «no ens havia passat mai». Viso ha rebutjat «les formes» del grup de CiU per denunciar un problema fruit d'una situació «de la qual són perfectament coneixedors».