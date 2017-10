Professionals es formen per atendre casos de violència de gènere en adolescents

Els professionals que formen part de la Taula d'Igualtat del Berguedà en Xarxa han iniciat, aquest mes d'octubre, una formació per obtenir eines per detectar i saber com atendre casos de violència de genere en adolescents. La xifra de joves que pateixen maltractament ha augmentat arreu del territori, tot i que es considera que la seva detecció sol ser més complicada, segons ha explicat la tècnica d'Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà, Núria Mariano. Segons les xifres, la prevalença de la violència masclista en noies adolescents és del 30%, un percentatge superior al 26% que correspon a les dones adultes.

«Per diversos motius, hem comprovat que costa que ens arribin al nostre servei casos de joves que viuen una situació de violència de gènere, i per això enguany reforcem la formació en aquest camp», ha explicat a Regió7. L'objectiu, ha assegurat, és que a través de cinc sessions formatives es posin al damunt de la taula les situacions que pateixen les joves, es comparteixin les metodologies i les sensacions de tots els professionals, i es puguin adquirir eines per millorar l'abordatge d'aquestes situacions de risc.

Mariano ha explicat que a hores d'ara hi ha divuit persones que participen de les sessions i que es tracta de professionals de diversos sectors que formen part de la Taula d'Igualtat. «Des de professionals del sector de l'educació, de la sanitat, de salut mental i dels serveis socials fins a professionals de les forces de seguretat i de l'àmbit judicial», ha especificat, «perquè no estem parlant d'una problemàtica d'un sol àmbit, sinó que el seu recorregut és molt ampli», ha afegit.

En cada sessió es treballen continguts concrets exposats per una entitat que treballa en l'àmbit de la igualtat entre joves. Un els capítols específics d'aquest curs és el titulat Violències 2.0, en el qual es donaran a conèixer els tipus de violència a través de les TIC, el ciberassetjament i com intervenir en aquests casos. També està previst treballar en el marc legal pel que fa a la protecció de les adolescents que pateixen maltractaments en el cas que es tracti de menors d'edat.