L'Ajuntament de Berga condemna la violència "injustificada" per part dels cossos de seguretat

L'Ajuntament de Berga ha aprovat una moció per donar suport a la declaració dels representants de Catalunya signada el passat 10 d'octubre i per denunciar i condemnar de "forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada tant per grups feixistes com per l'Estat espanyol, emparat pel seu govern, contra veíns dels nostres pobles i ciutats que l'únic que volen és decidir i exercir la democràcia".

El text ha estat presentat conjuntament pels grups de la CUP, CiU i ERC i que ha estat votada a favor de tots els seus regidors. La representant del PSC shi ha votat en contra.

La moció també vol donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials de l'1 d'octubre i exigeix la retira da dels efectius policials dels cossos de seguretat enviats de manera expressa "per impedir l'exercici democràtic de votar en referèndum, reprimint amb violència les llibertats fonamentals de la ciutadania"