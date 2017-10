L'exhibició de falcons i la gastronomia són el principal reclam de la Fira del Bolet de Vilada

L'entrada de Vilada és plena de cotxes aparcats a banda i banda del carrer i el parc dels Gronxadors és ple de gent. Són gairebé les 5 de la tarda i en l'ambient es barregen les aromes que desprenen els guisats que estan elaborant els participants al concurs de cuina amb l'olor de terra dels bolets frescos que s'exposen en una de les parades instal·lades a la mostra. Mentrestant un falcó vola pel damunt dels caps dels assistents. La Fira del Bolet de Vilada va omplir, ahir, el municipi de visitants que van participar als actes organitzats durant la jornada festiva i marcada pel bon temps.

Quan encara els cuiners ultimaven les seves receptes abans que el jurat tastés els plats amb el bolet com a protagonista, l'alcaldessa de Vilada, Montserrat Badia, valorava molt positivament el desenvolupament de la jornada. Corroborava que el fet de mantenir la celebració en un dia de festa és la clau de l'èxit «si el dia acompanya i no plou», afegia. «Hem tingut molta gent tot el dia, fins i tot a l'hora del migdia, quan en edicions passades el recinte firal havia arribat a quedar buit, aquest any hem hagut de fer torns per anar a dinar perquè els visitants anaven i venien», relatava.

Per a Badia, un altre dels atractius són les activitats paral·leles que s'afegeixen als actes ja habituals de la mostra. Es tracta de propostes que cada any són diferents, «perquè ens interessa que les persones que repeteixen comprovin que la fira ha canviat», explicava. Ahir, el principal tret distintiu van ser les exhibicions de falcons que es van fer al matí i a la tarda, i també l'exposició d'aus rapinyaires.

La gastronomia tampoc va faltar a la mostra i durant el matí es van esgotar els tastos de botifarra de bolets i de patates amb bolets i cansalada que s'havien preparat. Segons Badia, es van repartir prop de 600 racions entre les dues tapes. A la tarda, la cuina va tornar a ser protagonista amb el tradicional certamen, en el qual van participar una desena de persones. Abans del veredicte final, els membres del jurat van passar pels fogons per conèixer alguns dels secrets de les receptes. A banda de la berguedana Carme Sellés, ja membre habitual del jurat d'aquest concurs, van tastar els plats la xef Montse Estruch, del restaurant El Cingle, i el restaurador i divulgador gastronòmic Pep Nogué, que va rebre el guardó Quins Bolets que lliura l'Ajuntament de Vilada. Nogué va assegurar a Regió7 que rebia aquest distintiu amb «molta il·lusió». A més, va destacar positivament que al concurs hi participessin persones d'edats diverses amb plats de la cuina tradicional i també d'altres de més innovadors.