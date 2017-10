El Berguedà dotarà de serveis l'estació de trail i finalitzarà el xalet del Catllaràs

El Berguedà és una de les comarques catalanes que seran subvencionades pel Pla del Foment del Turisme. Únicament 11 projectes dels 70 presentats d'arreu del territori rebran una ajuda econòmica de la Generalitat de Catalunya per potenciar projectes per a la promoció del turisme. El Berguedà rebrà 246.000 euros per continuar-se posicionant en el camp del turisme lligat amb l'esport i el patrimoni industrial i cultural. Concretament, aquests diners serviran per complementar econòmicament dos projectes destacats de la comarca: la dotació de serveis complementaris a la nova estació de trail de l'alt Berguedà i l'adequació del xalet del Catllaràs per adaptar-lo a usos turístics, esportius i relacionats amb la natura.

El president del Consell Comarcal, David Font, acompanyat dels consellers d'Esports i Turisme, Abel Garcia i Vicenç Linares, va recordar, en fer públic que s'havia rebut la subvenció, que el Berguedà ha treballat darrerament per posar en marxa projectes de turisme vinculats al vessant esportiu i al patrimoni industrial i cultural i va concretar que aquesta ajuda permetrà «relligar l'estratègia de promoció turística de la comarca» com a complement a d'altres subvencions rebudes de fons europeus, de la Diputació i les aportacions locals de cada municipi.

El cost total per a la realització d'aquests dos projectes és de 680.000 euros, dels quals 246.000, seran subvencionats pel Pla del Foment del Turisme, amb els diners que recull la Generalitat de la taxa turística del territori.

El conseller d'Esports, Abel Garcia, va explicar que pel que fa a la part del turisme esportiu, els diners es destinaran a poder dotar de millors serveis la nova estació de trail que es posa en marxa a diversos municipis del Berguedà amb l'objectiu de consolidar la comarca com a destinació esportiva. Als 21 circuits d'entrenament que se senyalitzaran, s'hi afegiran serveis que seran d'utilitat per als esportistes, per als seus familiars, però també per als veïns dels municipis. Garcia en va destacar, per exemple, la instal·lació de bases d'acollida o de serveis per a les persones que es desplacin amb autocaravana i furgonetes grans.

Per altra banda, en la línia del turisme relacionat amb el patrimoni i industrial, Vicenç Linares, també alcalde de la Pobla de Lillet, va fer ressaltar que amb aquesta subvenció es podrà donar per acabada la rehabilitació del xalet del Catllaràs, juntament amb els diners del fons FEDER i, a la vegada, es podran donar els primers usos a l'edifici. Una part d'aquests usos estaran destinats, també, al turisme esportiu.