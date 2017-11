Més de 200 persones assisteixen a la missa de Tots Sants de Berga

Més de 200 persones s'han aplegat aquest migdia del dia de Tots Sants davant de la capella del cementiri municipal de Berga per assistir a la missa de difunts oficiada pel rector Marc Majà. El consistori ha disposat 200 cadires que s'han omplert i hi hagut persones que no han pogut tenir seient i que han hagut de seguir l'ofici de difunts dempeus.

Abans de l'ofici Palmira Camprubí ha llegit el poema de Neu Ballarà «Davant del panteó dels Berguedans Il·lustres». Una lectura que durant anys havia fet la desapareguda rapsode berguedana Montserrat Minoves a qui l'any passat per Tots Sants es va retre homenatge.

Bona afluència de visitants

El cementiri de Berga registra una bona afluència de visitants aquesta diada de Tots Sants de persones que recorden els seus difunts. Hi ha persones que en els dies previs de la diada han anat anat a agençar les làpides dels nínxols dels seus éssers estimats i el dia de Tots Sants aprofiten per passejar pel recinte d'altres ho han fet aquest mateix dia, netejant o posant flors fresques als seus morts. Malgrat l'elevat nombre de visitants no s'han registrat problemes de mobilitat

Dijous tornarà a celebrar-se una missa de difunts a les 11 del matí . El cementiri romandrà obert com aquest dimecres de 9 del matí a 8 del vespre ininterrompudament. Divendres dia 3 de novembre ja es tornarà a l'horari habitual de 9 del matí fins a 2/4 de 6 de la tarda