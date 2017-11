Berga omple aparadors del centre de la ciutat amb dibuixos d'Oda Sales

«Art Major», el projecte expositiu ideat per a revitalitzar l'eix comercial del carrer Major de Berga presenta ara el projecte «Invisibles». Les obres s'exposen en aparadors buits, per tal de donar vida a un espai comercial que ha vist com en els darrers anys hi havia un procés de progressiu abandonament dels comerços d'aquesta zona, situada al rovell de l'ou de la capital del Berguedà.



En poc més d'un any, els locals que formen part del circuit expositiu han acollit mostres de diverses disciplines artístiques com per exemple: la pintura, la fotografia o el disseny. Durant el mes d'octubre, els aparadors han estat ocupats per les obres dels artistes que van participar en l'última edició del Concurs de Pintura Ràpida de Tardor de Berga. Ara, els quadres han donat pas a una nova proposta artística vinculada al món del dibuix titulada «Invisibles».



Es tracta d'una exposició elaborada per la jove il·lustradora berguedana, Oda Sales, que pretén mostrar la part més intimista de les persones a través d'il·lustracions de moda. L'obra està formada per tretze dibuixos protagonitzats pel Noah, el personatge que l'autora utilitza per a expressar tot allò que pensa i sent. En paraules de la mateixa autora, «el dibuix ha estat l'eina que he utilitzat per expressar-me des de ben petita i el Noah és el meu alter ego». L'obra estan realitzades amb aquarel·la, tinta i carbonet.