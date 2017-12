Berga disposa de 23 meses en 10 col·legis electorals

Berga celebra la jornada electoral d'aquest 21-D amb un total de 23 meses repartides en 10 col·legis electorals ubicats en les dependències municipals següents: Administració d'Hisenda, Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, Escola Municipal de Música de Berga, Pavelló de Suècia, BRG Serveis, Hotel d'Entitats (antic Centre Cívic), Institut Guillem de Berguedà, Teatre de Cal Rosal, Escola de Santa Eulàlia i Escola de La Valldan.

Les seus electorals romandran obertes des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Els electors poden consultar el col·legi electoral assignat a través de la targeta censal que han rebut als seus domicilis durant els darrers dies.

Passar per l'arc detector d'Hisenda

Fonts de l'Ajuntament de Berga han recordat als ciutadans que «hagin de votar a l'Administració d'Hisenda que hauran d'accedir-hi creuant obligatòriament l'arc de seguretat habilitat a l'entrada de l'edifici». Per aquest motiu , «es recomana als electors que hi acudeixin amb la màxima previsió possible, evitant anar-hi a última hora per no quedar-se fora dels centres electorals en el moment del tancament, fet que podria impedir l'exercici del vot».

D'altra banda, les mateixes fonts han recordat que els electors hauran de presentar el DNI, el passaport o el carnet de conduir durant l'acte de votació. «S'accepta la presentació d'aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser originals. No s'admeten fotocòpies, ni tampoc s'acceptarà el reguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia».

En aquesta ocasió, atès que la jornada electoral coincideix amb un dia laborable, els votants podran sol·licitar el certificat de votació a la mesa on hagin emès el seu vot com a justificant als seus llocs de treball.

