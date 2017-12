El consistori de Berga afrontarà el 2018 amb un pressupost d'austeritat

L'Ajuntament de Berga afrontarà el 2018 amb un pressupot amb poques alegries i determinat, com els darrers anys, pel pla d'ajust econòmic que condiciona completament el dia a dia del consistori, sotmès a la cotilla del pla d'estabilitat financera.

En declaracions a Regió7, el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera, ha explicat que en els propers dies enviarà el document amb la proposta de pressupost que fa el govern local als grups de l'oposició, el PDeCAT, ERC, PSC i ICV, per tal que el puguin estudiar. L'objectiu del regidor és portar-los a l'aprovació del ple el mes de gener. Si aquest calendari es compleix, l'Ajuntament de Berga aprovaria el seu pressupost abans que el del 2017, que va ser aprovat l'abril.

Sobre el que es pot esperar del pressupost del 2018, el regidor Francesc Ribera ha comentat que «no es poden fer grans filigranes» i ha exposat que el dia a dia «és molt dificultós perquè costa quadrar el pressupost amb la tresoreria», i que «no tenim capacitat d'inversió amb recursos propis». Així, el regidor de Promoció Econòmica ha dit que el 2018 «hi haurà inversions però supeditades a les subvencions» que s'aconsegueixin.

Pel que fa a la situació de les arques municipals, Francesc Ribera ha recordat que encara és molt complicada. «Estem vius, que no és poc tenint en compte que quan vam entrar estàvem a 4 mesos de la fallida». En aquest sentit ha manifestat que de cara al proper exercici l'objectiu «és superar això, seguir i que Berga no s'aturi i fer algunes inversions», que no ha concretat perquè encara no ha enviat la documentació als grups de l'oposició.

Del pressupost d'inversions d'aquest 2017 destaca la partida d'1,7 milions d'euros que es dedica a canviar els llums convencionals per leds.