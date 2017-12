El viaducte de Cal Prat completa la carretera

Fa deu anys el llavors president José Montilla ( a la foto), autoritats del Govern i del territori van aixafar l'asfalt per estrenar el viaducte de 570 metres de llargada i una alçada màxima de 46 metres de Cal Prat abans que els cotxes hi circulessin. El seu tret més característic és la plataforma de 23,8 metres amb un suport de 8 columnes simples triades per reduir el seu impacte visual.