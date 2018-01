Berga invertirà 3.000 euros per introduir diferents millores en partides de la Patum

Berga invertirà 3.000 euros per dur a terme diferents projectes o activitats de millora de la Patum. Es tracta d'uns diners que el patronat de la festa podrà destinar a les accions que decideixi.

En la darrera reunió de l'ens, celebrada aquest divendres, es va acordar augmentar la partida del concurs de cartells des els 500 euros als 1.000 en el cas del cartell guanyador i de 100 a 300 en el cas de l'accèssit. A més, hi ha propostes com ampliar l'empostissat destinat a persones amb problemes de mobilitat, fer una aportació econòmica per als Quatre Fuets i millorar la senyalització de les zones de celebració de la festa.