Avià serà el primer municipi del Berguedà en fer pressupostos participatius

Amb 2.249 veïns, Avià és el primer municipi del Berguedà en oferir als seus veïns la possibilitat de decidir directament a què es dediquen 70.00 euros del pressupost municipal, que suposen un 3,5% del pressupost d'enguany que és de 2.050.000 euros.

El reglament que ha de fer possible tirar endavant el primer pressupost participatiu del Berguedà es va aprovar en el ple de dilluns i aquest dimarts s'ha presentat als mitjans de comunicació. A partir d'ara se'n farà la campanya de difusió per fer-ho saber als veïns i a les entitats del poble per tal que hi facin les seves aportacions

"Al nostre ajuntament li fa especial il·lusió presentar aquests pressupostos participatius" ha explicat l'alcaldessa Patrocini Canal. "ho teníem al nostre programa electoral" ha indicat, admetent que els han tirat endavant més tard del que haurien volgut "perquè volíem que quan es posés en marxa tingués tota la cobertura legal" i aquest procés s'ha demorat. Ara "gràcies a l'empenta de la nostra regidora" serà realitat. L'alcaldessa ha expressat el seu desig que "tots als avianesos hi posin la mateixa il·lusió que nosaltres" i que aprofitin la possibilitat de decidir com volen que es gastin aquests diners

Propostes fins el 18 de febrer

Dels 70.000 euros de pressupost participatiu un 10% 7.000 el podran triar els infants de 6 a 12 anys. En aquest cas les votacions es faran a l'escola. La regidora de Participació Sara Subirana ha explicat que aposten per educar la quitxalla i que "puguin sentir que estan participant". De la resta de diners disponibles 63.000 euros en podran decidir la destinació els veïns a partir de 12 anys. Les votacions es podran fer a través de la plataforma We Decide. I per a les persones que no sàpiguen fer-la servir el consistori els oferirà un servei per ajudar a fer-ho dins d'un horari que es comunicarà.

La regidora Subirana ha explicat que hi haurà tres vies per participar" fent propostes, assistint a les assemblees obertes i votant propostes".

A partir d'ara, s'obre un procés que constarà de cinc fases. Per explicar-les es farà una jornada informativa el 30 de gener. Els veïns podran fer la presentació de propostes fins el 18 de febrer. Per fer-ho podran fer-ho a través d'un formulari que hi haurà a la pàgina web del consistori o presencialment a les oficines municipals. Es podran fer a través d'un formulari. El 24 de febre i l'1 de març es faran sengles assemblees obertes perquè els veïns puguin debatre sobre les propostes. Posteriorment els tècnic faran la valoració del que hagin proposat els veïns per veure si és viable, legal i quantificar-ho. Els avianesos podran votar del 24 d'abril fins el 20 de maig. I a partir del 22 s'executaran les opcions triades segons ha dit la regidora Subirana.