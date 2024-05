La representació de la CUP a Berga en les eleccions se situa als nivells del 2012

Un any després d’obtenir la victòria a les municipals, la CUP ha passat a ser la cinquena força més votada en les eleccions catalanes, amb 543 vots, el 7,91% del total, coincidint amb la patacada del partit en el conjunt de Catalunya, que ha passat de 9 a 4 diputats al Parlament. La representació que el partit ha obtingut a la ciutat on governa des del 2015, ara en coalició amb ERC, se situa a uns nivells similars als del 2012, quan en les eleccions catalanes d’aquell moment els cupaires van obtenir 601 vots a la capital berguedana, amb una representació del 6,88%.

Va ser l'any 2012 quan els cupaires van entrar per primera vegada al Parlament de Catalunya i els tres candidats de la llista, David Fernàndez, Georgina Rieradevall i Quim Arrufat, van resultar elegits. En aquell moment, només feia un any que s'havien celebrat eleccions municipals i a Berga també van augmentar el seu espectre electoral, passant d'1 a 3 regidors, amb 1.075 vots (16,6%), coincidint amb una patacada per part d'ERC que va quedar fora del consistori.

El gran salt del partit en l'àmbit català va ser l'any 2015, quan es va assolir la majoria independentista i la CUP va arribar als deu diputats amb Antonio Baños al capdavant i Anna Gabriel com a segona. A Berga van obtenir la xifra de vots més alta en unes eleccions catalanes, amb 1.117 paperetes i una representació de l'11,75%. En aquell mateix any, es van celebrar eleccions municipals i, per primera vegada, la CUP va trencar l'hegemonia que CIU havia ostentat fins aleshores a Berga, amb 2.248 vots i una representació del 34,19%. Aleshores Montse Venturós va esdevenir la primera alcaldessa de Berga i va iniciar una etapa de creixement per al partit a la ciutat.

Malgrat que en l'àmbit municipal guanyaven representació, en les eleccions que hi va haver a Parlament l'any 2017, després de l'1 d'octubre, a Berga no van poder esgarrapar tants vots com les eleccions anteriors i es van quedar amb 803 paperetes, un 8,12% sobre el total. La davallada va ser general arreu del país, tenint en compte que la CUP va passar de tenir 10 a 4 diputats al Parlament amb la candidatura que liderava Carles Riera, que va agafar el relleu a Anna Gabriel, que aleshores ja es trobava fora de Catalunya.

En aquell moment, la davallada en l'àmbit nacional no va tenir efecte en clau local, ja que l'any 2019 la CUP, encara amb Ventuós al capdavant, va aconseguir una victòria rotunda a l'Ajuntament de Berga, acaparant el 40,75% dels vots, amb un total de 3.347 paperetes. Dos anys més tard de les eleccions municipals, es van celebrar eleccions al Parlament i la CUP va remuntar aconseguint 9 diputats. En aquella ocasió, a Berga van obtenir 777 vots, el 12,20% de l'electorat.

Després de tocar sostre a les eleccions municipals del 2019, la CUP va retrocedir amb els resultats dels comicis del 2023, quan va perdre vots i regidors, amb una representació del 30,09%, però es va situar com a primera força per tercer cop consecutiu. Tanmateix, els darrers resultats en les eleccions catalanes segueixen la mateixa tendència a la baixa, ja que a Berga han passat de ser la tercera a la cinquena força, amb el 7,91% dels vots, per darrere d'altres grups que han pujat amb força com Aliança Catalana.

Subscriu-te per seguir llegint