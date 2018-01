El Camí dels Bons Homes s'explica a l'Escola de Turisme del CETT de la UB

El tècnic responsable del Camí dels Bons Homes ha estat aquest dimarts a l'Escola de Turisme CETT-UB (Escola d'Hoteleria i Turisme de la Universitat de Barcelona) per presentar als alumnes de tercer curs del grau de turisme la feina que fan des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà en l'àrea de Turisme.

El representant del Camí dels Bons Homes ha impartit , una classe de dues hores vinculada al temari de l'assignatura de Planificació Turística. Iniciant aquesta sessió amb la pregunta: "es pot comparar l'església del segle XII amb un gegant de la tecnologia actual com és Google?". El tècnic responsable del projecte, donava resposta a aquesta pregunta, exemplificant un paral·lelisme entre els càtars i els actuals becaris de Google i la seva lluita per millorar les condicions laborals.

Com a producte turístic s'ha tractat el cas del Camí dels Bons Homes, que enguany celebra els seus 21 anys de vida,

«com a projecte transfronterer que promou el desenvolupament econòmic de les comarques del Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la part francesa de l'Arièja».

Aquesta iniciativa forma part d'un programa d'internacionalització de l'alumnat on es treballa per donar una sortida professional en empreses europees del sector turístic. D'aquesta manera la classe ha estat seguida per una cinquantena d'alumnes arribats de tot el món; Geòrgia, França, EE.UU, per la qual cosa ha sigut impartida en anglès. Es manté la voluntat de prolongar aquesta col·laboració, més enllà del 2018.