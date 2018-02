Demanen ajuts per a les grades de l'Ametlla

Una de les intervencions que s'han inclòs en el pressupost d'inversions de Puig-reig d'enguany és per instal·lar grades retràctils i butaques al teatre de l'Ametlla de Merola. Des que aquest equipament va reobrir portes el 2013 després d'una intervenció de remodelació, no disposa d'aquests elements, fet que ha estat denunciat i reivindicat per l'associació de veïns de l'antiga colònia. El govern ha inclòs la realització del projecte als comptes d'enguany i l'ha valorat en 247.233 euros.

L'alcalde, Josep Maria Altarriba, ha informat que s'ha demanat una ajuda a la Diputació de Barcelona per tirar endavant aquesta actuació. Tanmateix el màxim import que atorgarà l'ens si decideix donar l'ajuda sol·licitada són 50.000 euros. «Per a la resta caldrà buscar finançament». L'alcalde Josep Maria Altarriba ha dit que aquests treballs «tenen bastants números de fer-se aquest 2018». Amb tot ha matisat que sense ajuda serà complicat poder-ho tirar endavant.

Una actuació que tirarà endavant inclosa al pressupost són les conegudes obres de renovació de la torre Nova de Cal Pons, amb un pressupost de 200.000 euros, pel qual el consistori rep ajuda dels fons Feder.