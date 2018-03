Les lloses de la plaça de Sant Joan estan trencades i enfonsades

Igual que les rajoles –les simples i les patumaires– del carrer Major que estan malmeses, el paviment de la veïna plaça de Sant Joan està fet malbé tot i que només té 9 anys d'antiguitat. Per aquest espai, igual que pel carrer Major, hi passen vehicles. El desembre del 2009 Berga va estrenar el nou enrajolat de la plaça de Sant Joan amb rajoles llises intercalades amb algunes de ferro que reproduïen dibuixos d'elements patumaires del pintor local Josep Maria de Martín, mort el 2005. La intervenció, que es va aprofitar per renovar els serveis i l'enllumenat de la zona, va costar 177.256 euros de diners públics.

Segons el regidor Oriol Camps, el problema és el pas de vehicles per aquest espai i moure les rodes amb el cotxe aturat. Aquesta acció desgasta molt el paviment, ha dit. La solució ideal, que ara no es planteja, seria «restringir-hi el trànsit de vehicles», ha dit Camps.