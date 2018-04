800 joves coneixeran com l'enginyeria pot ajudar les persones, a Berga

Més de 800 joves de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat d'arreu de Catalunya podran conèixer de prop l'aplicació de l'enginyeria a qüestions socials per a la millora dels països en desenvolupament, així com també per a l'ajuda a les persones en el seu dia a dia. Això serà a Berga, que acull, per vuitè any, la Fira del Coneixement, impulsada per l'Exploratori de Recursos de la Natura, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Berga, enguany amb el patrocini de la Diputació de Barcelona.

Dimecres i dijous de la setmana vinent, estudiants de tot el territori tindran l'oportunitat de descobrir de primera mà projectes capdavanters d'investigació científica i tecnològica de temàtiques diverses, però enguany amb una part important de línies d'investigació relacionades amb l'aplicació de l'enginyeria a qüestions socials. D'aquesta manera ho avançava a Regió7 la codirectora de l'Exploratori de Recursos de la Natura, la berguedana Dolors Grau, que es mostrava satisfeta de la consolidació d'aquest certamen i també de l'interès que hi mostren tant els centres i estudiants per assistir-hi, com els investigadors per portar-hi els seus projectes.

Grau apuntava que per primera vegada tots els projectes que es presentaran al Pavelló de Suècia de Berga són de grups de la Universitat Politècnica de Catalunya. «Estem molt contents de l'alta demanda que hi ha hagut, que ens ha obligat a desdoblar algun dels nou estands de què disposem per possibilitar que s'hi puguin presentar un nombre més alt de projectes diferents», assegurava.

Un dels trets distintius i que fa especial aquesta fira dirigida als estudiants és la possibilitat que tenen els joves de conèixer projectes d'investigació -alguns dels quals encara estan en fase de desenvolupament- per mitjà de doctorands que hi estan treballant o que ja l'han dut a terme. «Tot i que al darrere de cada projecte hi ha grans equips integrats per professionals, creiem que és molt important que siguin els doctorands, que tenen una edat més propera als joves estudiants que hi assisteixen, els que expliquin els projectes i els introdueixin en el món de la ciència».

Enguany, tot i que no s'ha buscat intencionadament, coincideix que una bona part dels projectes que s'exposaran a la fira estan relacionats amb la utilitat de l'engi-nyeria en aspectes socials. «És important que els joves vegin l'aplicació real de la ciència», assegurava. «El nostre objectiu és promoure i apropar la ciència i la tècnica a la societat», i aquesta fira és un dels millors aparadors per fer-ho. És per això que enguany, per primera vegada, el certamen també obrirà portes al públic general durant la tarda del dijous 19 d'abril. La majoria de grups d'estudiants, que a banda del Berguedà i el Bages també provenen del Vallès, del Barcelonès i de les terres de Lleida, entre altres punts, prefereixen visitar el certamen durant els matins, detalla Grau, «perquè els centres a la tarda ja no fan classe». Per aprofitar la presència dels investigadors, han allargat el certamen dijous a la tarda i tothom qui ho vulgui podrà visitar els estands de 4 a 6.

La inauguració oficial de la fira serà dimecres al matí amb la conferència a càrrec de la professora de la UPC Marta Fairén, que parlarà de realitat virtual com a eina per apropar-se al patrimoni cultural, en el marc de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. A més a més, els joves podran visitar dues exposicions relacionades: «Tecnologies i cooperació pel desenvolupament» i «Imatges del Sud», també cedides per la UPC.