Busquen una persona que hauria caigut al riu, a Gironella

Els serveis d'emergències busquen una persona que hauria caigut al riu aquest diumenge al matí, a Gironella. Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat, diversos efectius s'han activat per fer la recerca.

Veïns de la zona han explicat a aquest diari que l'home passejava habitualment per la zona amb dos gossos. Un dels animals hauria estat rescatat de l'aigua però no s'hauria trobat ni l'home ni l'altre gos. Per aquest motiu s'ha donat l'avís i s'ha activat l'alerta.

Fonts de l'Ajuntament de Gironella han explicat que la zona estava acordonada i prohibida al pas de vianants pel risc d'inundacions. Els Bombers de la Generalitat han activat el pla de recerca i han portat a la zona un equip especialitzat.