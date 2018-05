Els 10 actes culturals que no et pots perdre a la Patum 2018

Es pot anar a la Patum de Berga sense haver de saltar i empentar? Es clar que sí! La gran festa berguedana presenta un programa d'actes culturals molt interessants amb concerts, exposicions i actes per a tots els gustos.

Si vols visitar la Patum i no tens ganes de ser engolit per una munió de berguedans embogits pel ritme de la música, fes un cop d'ull a les 10 següents recomanacions.

Si cap d'elles et convenç, sempre pots anar a passejar i a fer un mos al Passeig de la Indústria, on hi trobaràs paradetes per menjar, atraccions per als més menuts i un ambient cent per cent patumaire.

Dissabte 26 de maig

-Concert de Patum a les 10 de la nit. XXIè Memorial Ricard Cuadra amb la Banda del Memorial Ricard Cuadra dirigida per Jesús Badia i la Big Band de l'Escola Municipal de Música de Berga, dirigida per Pepe Balasach.

Diumenge 27 de maig

-67è Concurs Nacional de Colles Sardanistes, a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Viladomat amb la Cobla Pirineu.

-Diada Castellera del Quatre Fuets. A 2/4 de 12 del migdia a la plaça de Sant Pere, amb la presència dels Castellers de Berga, els Castellers de Vilafranca,i la Colla Castellera Capgrossos de Mataró.

Dimarts 29 de maig

-Patum de la Llar Santa Maria de Queralt, a 2/4 de 7 de la tarda amb la Banda de l'Escola Muniicipal de Música de Berga .

Dijous 31 de maig

-Sardanes a les 18.00 de la tarda a la Plaça Viladomat amb la Cobla Maricel.

Divendres 1 de juny

-Ball popular a la plaça Viladomat, a les 10 del vespre. A càrrec de Dolfi i Fermi.

-Al vespre, concerts i activitats programades per entitats berguedanes a les places del barri vell.

Dissabte 2 de juny

-Concert de Patum. A partir de les 9 de la nit al passeig de la indústria amb Urra, Senyor dels Llamps, La Terrasseta de Preixens, Discipulos de Otilia i Balkan Paradise Orchestra.

Diumenge 3 de juny

Un cop acabada la Patum a la Plaça, cloenda de les festes amb Sardanes. Amb la presència de la Cobla Berga Jove.

Exposicions durant tota la Patum

«Els cartells de Patum». Del 13 de maig fins al 10 de juny a la Sala Casino, Ronda de Queralt 15.

«Patum». Fotografies de Josep Deseuras. Del 18 de maig al 18 de juny al vestibul del pavello de Suècia.

«Expressions». Exposició fotogràfica a càrrec d'AFTDAO. Del 21 de maig al 8 de juny a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet.