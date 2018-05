L'alcaldessa de Berga Montse Venturós declara avui a Manresa i avisa que si és condemnada, desobeirà

L´alcaldessa de Berga Montse Venturós ha arribat pocs minuts abans d'un quart d'11 del matí d'aquest dilluns als jutjats de Manresa, on estava citada en el judici en el marc de la causa per no haver despenjat l´estelada del balcó de l´ajuntament amb motiu de dues convocatòries electorals.

Venturós ha estat rebuda per un grup de manifestants a les portes del tribunals que li han mostrat el seu suport. Al mateix temps, la plataforma ´Democràcia vs. Tribunals´ també ha cridat a la mobilització, avui a les 19h a la capital berguedana per donar suport a la cupaire.

Segons va avançar en roda de premsa, Venturós té previst assistir als jutjats amb una estratègia "de confrontació i de no col·laboració amb els jutjats i els tribunals de l'Estat". La batllessa ha justificat la seva personació al judici, a diferència del que va fer durant la fase d'instrucció perquè "ara podrien fer el judici sense la persona acusada i no podem deixar que els tribunals facin un judici sense la possibilitat que puguem dir alt i clar què pensem".

Montse Venturós s'enfronta a sis mesos d'inhabilitació i a una multa de 540 euros per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Berga durant dos períodes electorals: les eleccions del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015. Una pena que, segons ha confirmat l´alcaldessa, té previst desobeir en cas que la inhabilitin.

El fiscal li atribueix un presumpte delicte de desobediència. De fet, el jutjat d'instrucció número 1 de Berga va acordar l'arxivament de la causa però un recurs presentat pel ministeri fiscal va portar a l'Audiència de Barcelona a reobrir el cas.