La graciosa cara del gos 'drogat' que s'ha fet viral

El món animal no deixa de sorprendre'ns. Òscar, un vell gos de la raça Golden Retriever, va haver d'acudir al veterinari per solucionar uns problemes de salut que havia començat a patir. No obstant això, la curiositat de la història sorgeix després de ser sotmès a una desagradable operació en què li van extirpar diversos tumors. La intervenció va ser tot un èxit i de seguida va rebre l'alta.



Quan l'animal va tornar a casa, la seva propietària Sarah va decidir treure-li una foto per mostrar la curiosa cara de la seva mascota, encara sota els efectes de l'anestèsia. Amb una particular somriure, va pujar la imatge a les xarxes socials i s'ha fet viral.



''Doggo va ser sotmès a cirurgia i ara és Druggo'', feia broma la seva propietària amb aquest joc de paraules. A més, una altra usuària va contestar en la seva publicació amb una altra imatge del seu gos sota els efectes de l'anestèsia. Bromes a part, Óscar es troba en bon estat i es recupera a casa seva.





doggo went under for surgery and now he is DRUGGO pic.twitter.com/ZTJpqapbGq „ hot librarian (@smack__that) 27 de marzo de 2017