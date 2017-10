Marxa Nòrdica Cadí celebra els cinc anys amb sortides pel Cadí

L'associació Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus celebra aquest any el seu cinquè aniversari, raó per la qual ha decidit organitzar un programa d'actes que ha inclòs dues travesses guiades pel Cadí aquest cap de setmana passat. La sortida es va fer dissabte dia 7 d'octubre i va consistir en una doble proposta de travessa del Cadí. Aquesta ruta guiada en marxa nòrdica va proposar dues opcions: la llarga de 34 quilòmetres, entre Estana i la Seu d'Urgell, i la curta, de 15 quilòmetres, que va de Vilanova de Banat a la Seu d'Urgell. L'organització va posar a disposició dels participants a les dues rutes un autocar que va connectar el punt d'inici dels itineraris amb el Parc del Segre. Per a la sortida llarga l'autocar va sortir a dos quarts de sis del matí, i per a la sortida curta, a les vuit. Per participar-hi calia fer una inscripció prèvia, el cost de la qual era de 20 euros. La marxa nòrdica és una de les activitats que està creixent més entre els aficionats a l'esport al Pirineu.