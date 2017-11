Puigcerdà amplia el concurs de la Fira del Cavall sumant-hi els pollins

Puigcerdà ampliarà aquest any el concurs de la Fira del Cavall Pirinenc Català, que se celebra aquest cap de setmana, amb la incorporació de la categoria de sobranys, terme amb el que a la vall es defineixen els exemplars amb una edat d´entre un i dos anys. L´Ajuntament i l´Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya han acordat incloure aquesta nova prova i que els guanyadors siguin els representants de la comarca al concurs nacional. Amb aquesta nova categoria, el concurs s´iniciarà dissabte a dos quarts d´onze i es tancarà a les dues amb el torn dels sementals.

Els ramaders preveuen portar a la fira uns 900 caps de bestiar, xifra que suposaria un augment respecte els prop de 650 que hi van prendre part l´any passat. De totes maneres, els estables instal·lats a la zona industrial de l´Estació s´ompliran en funció del mercadeig que s´hagi produït ja aquesta setmana per part de tractants provinents, principalment, de València i Itàlia, que com en edicions anteriors acudeixen a Puigcerdà per adquirir els seus exemplars.

Els cavalls es vendran a un preu similar a d´altres anys per bé que la sequera i les consegüents pastures menys generoses a la Cerdanya fan que els animals no siguin tant forts i robusts. Això es compensarà un lleuger increment del preu, segons han explicat des del sector, la qual cosa vol dir que els tractes se situaran al voltant dels 600 euros pel pollí. El concurs també inclourà com és tradicional les proves de terçons i terçones, que són els exemplars amb fins a dos anys i mig; les eugues amb pollí; i els quartons, que són els mascles de menys de quatre anys. Igualment es donaran premis a la millor ramaderia.

La cita es complementarà amb una fira multisectorial que oferirà parades de productes agroalimentaris, artesania i complements que ompliran els carrers del centre de la vila i dels voltants del Parc i l´Estany Shierbeck.

Per Tots Sants des de 1270

Si bé el Concurs de Cavalls arriba a la 37a edició, la Fira Ramadera de Puigcerdà es remunta en la història del Pirineu. Les cròniques de l´època apunten que ja s´hi va establir el juny de 1182. L´èxit d´aquella primera fira va derivar en la concessió reial, l´any 1270, per fer la fira per Tots Sants que ha arribat al segle XXI, segons han explicat des de l´Ajuntament.

La fira l´organitza l´Ajuntament de Puigcerdà amb el suport de l´Associació de Criadors de Cavalls, el Consell Comarcal, la Diputació de Girona, l´Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l´Alt Pirineu i Aran, el departament d´Agricultura a través de la seva oficina comarcal, l´entitat la Caixa, la Cooperativa Cadí així com diversos ajuntaments, entitats, empreses i particulars de la Cerdanya.