La nevada embussa els accessos al túnel del Cadí i s'aixequen barreres

La direcció general de Carreteres de la Generalitat va ordenar anit l'aixecament de barreres de peatge del túnel del Cadí a la C-16, en un intent d'aconseguir desfer el col·lapse monumental fruit de la nevada d'ahir. La neu va generar un gran embús als accessos al túnel del Cadí en l'operació retorn del cap de setmana dels conductors que anaven de les estacions d'esquí del Pirineu cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es van registrar fins a 17 quilòmetres de cua entre Puigcerdà i Bagà i molts conductors van quedar atrapats a les cues de la carretera C-16 durant hores. Fonts del Servei Català de Carreteres van informar que hi havia «cues molts importants» a causa dels controls que es van haver de fer dels vehicles que no duien cadenes, que eren obligatòries.

Després d'una tarda en què la mobilitat a la C-16 en direcció sud es van anar complicant progressivament a mesura que passaven les hores, poc després de les 9 de la nit els Mossos van informar que s'havia tallat el túnel del Cadí i que es desviava el trànsit provinent de Puigcerdà cap a la Seu d'Urgell, per la N-260 i N-230. Poca estona més tard van anunciar que s'obria de nou al trànsit el túnel del Cadí malgrat que s'hi mantenien les restriccions de pas per als vehicles articulats i també per als cotxes que no duguessin cadenes.

L'anunciada llevantada va fer acte de presència al migdia a les cotes altes del Prepirineu i Pirineu i a mesura que avançaven les hores va anar baixant la cota i es va intensificar. A mitja tarda, Protecció Civil va activar l'Alerta del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, Neucat, per les incidències en eixos com la C-16 en sentit nord. Per la seva banda, el túnel del Cadí va activar el Pla Autoprotecció en Preemergència.

L'acumulació de vehicles va provocar que en moments de la tarda es tallés el pas de vehicles per l'interior del túnel. Aquesta no és una mesura excepcional. No es deixa que hi hagi cotxes aturats a l'interior del túnel per raons de seguretat. Quan hi ha retencions, i perquè no es quedin dins del túnel, els cotxes s'aturen abans del peatge. També van suposar un problema els vehicles que no duien cadenes o rodes d'hivern per circular per la neu. Fonts consultades per aquest diari van explicar que els cotxes equipats amb cadenes també es van trobar amb esculls: els vehicles aturats que no en duien i que no podien avançar. La presència dels cotxes també va dificultar el pas de les màquines llevaneu per poder netejar la carretera.

Anit, els Mossos d'Esquadra informaven que a la majoria de carreteres del Pirineu s'hi havia de circular amb cadenes o pneumàtics de neu.