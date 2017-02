Raül Benéitez mostra la seva cara més íntima avui al Kursaal

El cantautor manresà Raül Benéitez protagonitza avui una nova sessió del cicle El Club de la Cançó, que tindrà lloc a la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa a partir de les 21 h. L'artista oferirà al públic un nou espectacle, Al caient de la nuesa, que persevera en el to càlid i intimista que marca la seva carrera en solitari.

Raül Benéitez va iniciar fa uns quants anys una trajectòria pròpia després de formar part de grups com Remendaos, Sherpah i Males llengües. El dia del mag va ser la seva estrena discogràfica com a cantautor, i posteriorment va estar cinc anys sense tornar a entrar a l'estudi, un període que es va acabar al final del 2015, quan va publicar el seu segon àlbum, Quatre llunes i una arcada.

L'intèrpret i compositor manresà, que canta i toca el piano i la guitarra, serà acompanyat de Toni Romero (contrabaix, veus i guitar-ra) i Carles Tatjé (bateria, percussions i veus) en un concert que buscarà la proximitat amb l'espectador. Al caient de la nuesa és una proposta que juga amb la voluntat de fusionar música i creació literària a partir de peces de composició pròpia.

Les entrades tenen un preu de 15 euros, si bé hi ha un descompte de 3 euros per als majors de 65 anys, els menors de 25, els alumnes de les escoles de música i els posseïdors del carnet d'El Galliner. Les localitats es poden adquirir tant a taquilles com a través de la pàgina web www.kursaal.cat i el telèfon 93 872 36 36. La cita següent d'El Club de la Cançó serà el dijous 9 de març amb la veu catalana del fado, Névoa.