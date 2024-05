Andrea Bocelli captiva el públic del Sant Jordi amb el primer dels seus dos concerts

El reconegut cantant i compositor italià Andrea Bocelli ha captivat aquest dimarts el públic del Palau Sant Jordi amb el primer dels seus dos concerts a la capital catalana. Ho ha fet amb un recital ple d'emoció i nostàlgia, que li ha permès fer un recorregut pels 30 anys de la seva carrera musical. Acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Agrupación Sardanista Polifonica i Cultural de Puig Reig, l'artista ha desplegat tot una bateria de grans èxits en un concert amb dues parts i una pausa entremig. A més, ha comptat amb altres convidats com Cristina Pasaroiu, Pia Toscano, Rusanda Panfili, Giovanni Caccamo i Carlo Bernini. La cita es repetirà demà amb un segon show que ja ha esgotat totes les entrades disponibles.

El concert – que ha durat més de dues hores – ha començat amb una bona dosi d'obres de Verdi, com per exemple 'La donna è mobile', o 'La mia letizia infondere'. Només d'entrar, Bocelli ha rebut una forta ovació del públic, sobretot d'aquelles persones situades a les primeres files, que s'han aixecat de la cadira per rebre l'artista dempeus. Complementada amb unes pantalles de grans dimensions, en les quals s'han projectat diversos vídeos, la posada en escena ha situar els músics i membres del cor en un segon pla, mentre que al capdavant s'han situat Bocelli, o bé alguns dels convidats que l'han acompanyat durant la vesprada.

És el cas de la soprano Cristina Pasaroiu, la cantant Pia Toscano, la violinista Rusanda Panfili, l'artista Giovanni Caccamo o Carlo Bernini, que en aquest darrer cas ha exercit de conductor del recital. 'Vicino a te', 'O soave fanciulla' o 'Brindisi' han sonat en la primera hora de concert, mentre que la segona part s'ha reservat per peces com 'Mamma', 'En Aranjuez con tu amor', 'Vivo per lei' o 'Canto della terra'.

Tot plegat davant un públic molt entregat, que s'ha rendit als peus de Bocelli regalant forts aplaudiments després de cadascuna de les cançons que han anat sonant. El show també ha comptat amb diferents ballarins, que han actuat durant alguns dels temes. El colofó l'han posat 'Con te partirò', 'Besame mucho' i 'Nessun dorma', que ha servit a l'italià per acomiadar-se de la primera de les dues cites barcelonines.

Un artista conegut arreu del món

Bocelli és una de les icones de la música italiana que compta amb més de 90 milions de discos venuts arreu del món. L'artista és conegut també per la versatilitat del seu treball, el qual incorpora la gravació de múltiples òperes, així com àlbums de cançons de diversos gèneres musicals. La seva versatilitat l'ha portat a guanyar nombrosos premis i actuar davant de figures internacionals de gran rellevància.

El 2010 va ser guardonat amb una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. A més, ha col·laborat amb altres artistes d'allò més coneguts com Laura Pausini, Celine Dion, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Ariana Grande, Dua Lipa, David Foster, Plácido Domingo, Michael Jackson, Luciano Pavarotti o Bono.

Després del seu pas pel Palau Sant Jordi de Barcelona, la gira de Bocelli continuarà per altres països com Qatar, Brazil, Turquia, Regne Unit, Polònia, Croàcia, Bulgaria i també Itàlia, d'on és originari l'artista. A partir del desembre farà diversos recitals als Estats Units.