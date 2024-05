Casserres renovarà la xarxa de subministrament d’aigua a tres punts del municipi. Dues subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que sumen uns 390.000 euros serviran pagar bona part dels aproximadament 500.000 euros que costarà canviar canonades a la colònia de l’Ametlla, al sector de Les Barraques i al Camí Cardona.

Una de les actuacions se centra a l’Ametlla de Casserres, que rep l’aigua de la xarxa de Gironella amb una canonada principal d’impulsió que fa arribar l’aigua al dipòsit que hi ha a la colònia. Des del dipòsit, l’aigua es distribueix a les cases per mitjà d’una altra canonada. Es tracta d’unes instal·lacions que es renovaran i permetran garantir un bon servei, ja que segons ha explicat a Regió7 l’alcalde de Casserres, Eduard Subirana, «la canonada estava soterrada a molt poca profunditat i els hiverns es glaçava i generava problemes».

Una altra actuació serà al sector de Les Barraques, on es canviarà la canonada que dona servei a diferents masies, s’integrarà a la xarxa d’abastament municipal i es farà passar per un altre lloc per evitar les fuites actuals: «En aquesta zona hi ha moltes pèrdues d’aigua perquè les canonades passen pel mig de camps i sovint se’n rebenten. Amb la nova ubicació, s’evitarà», ha apuntat l’alcalde, que ha afegit que una part d’aquesta obra es finançarà amb aportacions dels veïns.

I la tercera millora a la xarxa de subministrament de Casserres es farà al Camí Cardona, on se substituiran les canonades d’uralita. Segons l’alcalde,«serà una actuació de manteniment preventiu, ja que en aquest cas no hi ha pèrdues d’aigua. A més, ens permetrà retirar una infraestructura encara d’uralita».

La previsió de l’equip de govern de Casserres és poder licitar les obres entre aquesta primavera i l’estiu i poder-ne començar l’execució de cara a l’hivern. Si es compleixen aquests terminis, els treballs de renovació de les canonades s’acabarien a la primavera de l’any que ve.