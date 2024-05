Manresa debat sobre l'impacte de la covid a les residències

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha convocat una conferència i debat sobre l’impacte de la covid a les residències de gent gran. Serà el divendres dia 24 de maig, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes del Centre Cultural del Casino, de Manresa.

La plataforma de gent gran considera que l'anàlisi institucional i debat social sobre els devastadors efectes de la pandèmia en els geriàtrics "s'ha estat tancat en fals i per això considerem que cal continuar reivindicant un model assistencial que faci impossible que aquells fets es tornin a produir".

Com a ponents de l’acte, participaran María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, i Roser Huete, treballadora de residència jubilada. Totes dues van participar com a expertes en l’elaboració de l’informe del grup de treball del Parlament de Catalunya encarregat d’analitzar l’impacte de la covid a les residències de gent gran a Catalunya i aportaran una visió crítica de les conclusions aprovades per una majoria formada pel PSC, ERC i Junts.

Sense responsabilitats

Segons dades oficials, 4.598 persones que vivien en residència de gent gran a Catalunya van morir com a conseqüència d’aquella epidèmia. Altres estimacions eleven la xifra fins a més de 7.000 persones.

L’informe del grup de treball del Parlament de Catalunya identifica un extens conjunt de circumstàncies que van provocar aquesta mortaldat de persones afectades per la covid.

L’informe parla de caos, desorganització, manca de protocols, descoordinació entre el sistema sanitari i el residencial, "però no assenyala cap responsable polític, no proposa cap compensació cap a les víctimes i els seus familiars i, sobretot, no adopta cap compromís per posar remei a les moltes deficiències que s’assenyalen", afirma la plataforma.