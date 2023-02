La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran assegura que està "farta que l’Administració ens maregi" sense donar resposta a la reivindicació de la nova residència pública per a Manresa. Després dels canvis al Departament de Drets Socials de la Generalitat, "constatem que l’actitud dels seus responsables continua sent més del mateix".

El 19 d’octubre del 2022 la Plataforma va enviar una carta certificada urgent al nou conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, sol·licitant una reunió per parlar de la nova residència pública al barri del Xup. En no rebre resposta, el 21 de novembre van tornar a enviar una altra carta certificada, urgent.

El mes de desembre van rebre resposta d'Oriol Amorós, Secretari General de Drets Socials, el qual els comunicava que l’agenda del Conseller Carles Campuzano estava molt atapeïda i que Lluís Torrens, Secretari d’Afers Socials i Famílies, es posaria en contacte amb la Plataforma per concertar una entrevista. En no rebre cap notícia de Torrens el 13 de gener li van enviar un correu electrònic recordant-li que estaven esperant la seva comunicació per concertar la reunió.

A 13 de febrer ni Torrens ni cap altra persona del Departament de Drets Socials com tampoc del Departament d’Afers Socials i Famílies "ens ha comunicat absolutament res al respecte".

"Una manca de respecte"

La Plataforma considera que aquesta actitud dels càrrecs públics "és totalment inapropiada i inacceptable, i una manca de respecte i una mostra de poca educació envers les entitats de les persones grans, associacions veïnals i organitzacions sindicals que formen part de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran".

Per tot plegat manifestem que ja “n’estem farts”.

Insisteixen que Manresa necessita urgentment una residència pública per a les persones grans. "Ja hem manifestat reiteradament, i ho hem demostrat amb dades, aquesta necessitat".

Lamenten la manca de voluntat i implicació política per atendre aquesta petició de Manresa. I asseguren que continuaran "treballant amb la nostra justa reivindicació amb noves mobilitzacions fins aconseguir aquest legítim objectiu".