Baxi Manresa: Que el partit contra el Bilbao no sigui l'últim de la temporada al Congost

La il·lusió amb què el Baxi Manresa afronta aquest vespre el partit contra el Surne Bilbao és clara i transversal. La té l’afició que tornarà a tenyir les grades de vermell, segons les instruccions que ha fet córrer la Grada d’Animació, i la tenen els jugadors i el cos tècnic i tots els estaments del club: que el darrer partit de la fase regular de la Lliga Endesa al Nou Congost no en sigui l’últim de la temporada. Voldrà dir que l’equip s’ha mantingut entre els vuit millors de la Lliga i que s’ha guanyat una plaça per disputar el play-off pel títol.

Queden dues jornades que es disputen entre aquest dijous i demà divendres, i diumenge a la tarda en horari unificat a les 18.30. Per al Baxi Manresa, amb una victòria més que el Baskonia, però amb l’average particular perdut, les possibilitats de classificació depenen de calcar el resultat que facin els bascos que demà reben l’UCAM Múrcia i diumenge visiten la pista del Reial Madrid. Tant l’UCAM com el Madrid es juguen quedar en la millor posició possible de cara als emparellaments del play-off. El Baxi, després de rebre el Bilbao Basket, visitarà diumenge el Lenovo Tenerife.

Pedro Martínez: "Jo veig l’equip amb ganes i il·lusionat perquè no sigui l’últim a casa" / Regió7

«Esclar que hi ha pressió, però els altres equips també en tenen», va respondre el tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, en ser preguntat si els seus jugadors poden notar la responsabilitat de la classificació per al play-off. «Jo el que veig és l’equip amb ganes i il·lusionat perquè aquest partit no sigui l’últim de la temporada al Congost», va explicar.

Pedro Martínez té clar que «si perdem, no vol dir que sigui per culpa de la pressió o perquè no ens hem preparat prou bé. És perquè l’altre equip ho ha fet millor que tu». «El que jo veig -va continuar- és que hi ha bons equips que et guanyen perquè t’han de guanyar, perquè fan les coses millor que tu. Penso en l’Andorra i el Saragossa, o el Bilbao a la primera volta. Nosaltres podem perdre amb qualsevol».

La pressió pel play-off

Les preguntes sobre la pressió venien a tomb pel record del partit de la primera volta contra el Surne Bilbao que el Baxi Manresa va perdre per 20 punts de diferència (74-54), en un enfrontament en què els manresans depenien d’ells mateixos per classificar-se per a la Copa del Rei. La van aconseguir a la tarda, per la derrota del Baskonia unes hores més tard.

«El Bilbao és l’equip que aquest any ens ha guanyat de més diferència, que ha estat superior a nosaltres. Estan molt ben entrenats i en defensa col·lapsen molt el rival. Tenen jugadors molt grans que rebotegen molt bé, i jugadors amb molt talent. Els tenim un respecte màxim perquè creiem que és un molt bon equip», va afirmar Pedro Martínez.

Tot i aquell precedent i la derrota diumenge contra el Casademont Saragossa en un moment en què el Baxi Manresa es manté en pugna amb el Baskonia per l’última plaça per al play-off pel títol, Pedro Martínez assegura que no fan una preparació específica en aquest sentit.

«No. Cadascú s’ha de preparar el millor possible. Hi ha jugadors que ho assumeixin millor, i a d’altres a qui els costa més. Però, fem la mateixa preparació de sempre», va explicar.

Els dos partits que han de jugar aquesta setmana han alterat la preparació. L’equip haurà fet tres dies d’entrenament i també n’han baixat la càrrega perquè l’objectiu és arribar físicament bé contra el Bilbao avui i contra el Lenovo Tenerife diumenge.