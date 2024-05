Un gran acte sardanista amb Santi Arisa recordarà els cent anys del primer Aplec

El reconeixement als impulsors de Manresa Ciutat Pubilla de la Sardana 1963 i l’Aplec de Manresa, un acte que commemorà els 100 anys del primer Aplec celebrat a la ciutat es recordaran aquest dissabte a la capital del Bages en una de les jornades estrella de la programació d’actes de Manresa, Capital de la Sardana 2024. Dues commemoracions que volen evidenciar la «vinculació històrica» de la ciutat amb la dansa catalana.

Una història que comença fa 120 anys. De fet, el punt de partida «oficial» de la sardana a Manresa, com explica la musicòloga Glòria Ballús en el llibre La dansa, editat el 2009 en la col·lecció d’«El patrimoni festiu», és l’any 1904 i les primeres es van interpretar el 29 d’agost, dins els actes de la Festa Major. Les dues formacions que van tocar les primeres sardanes a la ciutat van ser «la banda municipal manresana (La Alianza) i una cobla empordanesa (La Principal de Santa Coloma de Farnes) amb un repertori representatiu i de destacats compositors», entre els quals Pep Ventura, Josep Serra i Antoni Agramont.

I com s’apunta a l’article «La sardana a Manresa» de Francesc Soler i Mas, publicat a Dovella el 1984, amb «el nomenament d’Enric Corrons com a president el juny del 1923» del Foment de la Sardana, l’entitat «reprèn una gran vitalitat, amb manifestacions tan espectaculars com la instauració dels Aplecs Sardanistes a La Salut»

Dissabte, la plaça Cots serà l’escenari (18 h) del reconeixement als impulsors de Manresa Ciutat Pubilla de la Sardana 1963 i s’instal·larà la placa de Manresa, Capital de la Sardana 2024. En acabar, hi haurà una cercavila fins al pati del Casino, on se celebrà l’Aplec de Manresa, un gran acte sardanista amb la participació de Sardalakatans i Santi Arisa, la Cobla Contemporània i la Cobla Principal d’Olot.