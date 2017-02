El Saltaterrats caminarà per jardins

Potenciar la poesia i els autors del territori en espais inèdits del Barri Antic de Manresa. Amb aquesta filosofia naixia la tardor passada el Saltaterrats, que va portar vuit poetes a quatre cobertes de Manresa. Ara, el Saltaterrats ha fixat la mirada en quatre patis i jardins interiors del nucli antic que només coneixen «els seus veïns», explicava ahir en la també semidesconeguda plaça Serarols, Adam Majó, comissionat del Centre Històric, acompanyat del poeta Xavier Giol, encarregat de l'assessorament artístic de l'itinerari poètic, i d'Anna Crespo, regidora de Cultura.

«Donar a conèixer el barri és potenciar-lo», resumia Majó. La cita, com l'anterior, no desvela quins seran els espais que visitarà el públic però del que està convençut Majó és que «sorprendran». Es canvia, però, l'horari. Si la visita pels terrats es va fer al vespre, la passejada per jardins i patis amagats serà al matí per acabar amb un vermut a la Vermuteria Rita, al costat, precisament, de la plaça Serarols. També varia la xifra de poetes. Si en la primera edició en van ser vuit agrupats per parelles, ara en seran quatre, un per pati o jardí: l'artesenc Carles Morell, els manresans Elena Sixto i Enric de Tierz, i Zulima Martínez, que s'estrenarà recitant els seus propis poemes, com ahir explicava Giol: «són poetes de proximitat, seleccionats de forma paritària. Poetes que escriuen i reciten la seva pròpia poesia».

El punt de trobada serà la plaça de la Reforma, a les escales d'accés de la Seu, a les 11 del matí de dissabte i amb taquilla inversa. El recorregut poètic l'impulsa la Llibreria Papasseit, la regidoria de Cultura i el Comissionat del Centre Històric, amb la col·laboració de Giol i, en aquest cas, de la Vermuteria Santa Rita. El tercer Saltaterrats, a la primavera, se centrarà, va avançar Giol, a portar poesia «sota l'ombra de quatre arbres emblemàtics del barri». Al capdavall del que es tracta, ja sigui de terrats, jardins o arbres, és de «mirar amb uns altres ulls espais del centre històric; alguns d'amagats i d'altres als quals no parem atenció tot i passar-hi cada dia», subratllava Majó.