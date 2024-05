La Patum fa un salt de plens al Kursaal

Un concert de mida generosa, prop de dues hores i quart de durada, va segellar dissabte a la nit el vincle musical entre Manresa i la Patum de Berga. Amb Robert Agustina dirigint la Banda del Memorial Ricard Cuadra i el pianista Marco Mezquida fent i desfent amb el repertori festiu, la vetllada es va revelar un èxit de principi a fi, amb el públic omplint pràcticament de gom a gom el Teatre Kursaal, lliurat a la causa des del primer minut. La plaça de Sant Pere, durant una nit, es va agermanar amb el Passeig Pere III i el tirabol es va sentir i aplaudir al cor del Bages.

"Gràcies per donar suport a la música en directe", va exclamar Mezquida, menorquí de ressò internacional i un virtuós que va desplegar entusiasme, compromís, talent i imaginació en un escenari atapeït d'instrumentistes i amb el piano del convidat al mig. Cada any, el concert convida un músic de renom a fer la seva pròpia mirada a les cançons de la Patum i Mezquida es va llançar de cap a reinterpretar unes peces populars que són la banda sonora d'un dels grans patrimonis festius de Catalunya.

"He estat dos mesos amb el Francesc Llompart fent arranjaments per tocar, jugar i divertir-nos junts amb tots aquests músics", va afegir el pianista, que no va dubtar a treure les partitures patumaires de la seva zona de comfort i fer-les transitar per territoris inhòspits com el jazz i la improvisació. Quan li van proposar el repte, va reconèixer Mezquida, "no sabia què fer, jo i el meu piano amb les músiques de la Patum! Però vaig somniar. I vull dedicar el concert al Carlos Santos, no perquè el què escoltareu soni a Carlos Santos sinó perquè és un referent per mi". El pianista balear va concloure el parlament inicial admetent que en el procés de preparació del concert "he viscut alguns dels moments més preciosos de la meva vida musical".

El Concert de Patum va néixer el 1993 quan Ricard Cuadra va proposar que les músiques de la festa es poguessin escoltar en una actuació musical amb el públic assegut. El músic va morir quatre anys després però la iniciativa va quallar i la cita anual, que porta l'afegit de Memorial Ricard Cuadra en el títol, es va celebrar dissabte per primer cop a Manresa després d'anys de tenir lloc al Centre d'Art Tradicionàrius de Barcelona abans del concert de Berga, enguany previst per al dissabte 25 de maig.

La primera part de la vetllada viscuda al Kursaal va ser la Suite de La Patum per a piano i banda creada per Mezquida. Després de l'obertura, que va fer pujar les pulsacions dels espectadors. Posteriorment, van sonar Turcs i cavallets, Tirabou, La Patumaire, Les Maces, El Patumaire, Els Nans Nous, el Ball de l'Àliga i Els Plens. Un exercici de talent musical aclaparador. Després d'un breu descans, la banda, excel·lent, va fer un salt de Patum, com és tradicional, gairebé mitja hora més de música que va incloure la participació del públic quan Agustina el va convidar a interactuar donant els cinc cops de mans característics de la festa. Després d'un primer intent fallit -"si feu això a Berga us pengen", va comentar el director en to de broma-, els concurrents es van apuntar al joc seguint fil per randa el ritual.

Tampoc va faltar el so d'un telèfon mòbil en el tram final. Agustina es va girar cap a la platea des del faristol i es va contenir: "no faré el sermonet que tocaria, però aquí hi ha gent que ha estat moltes hores treballant per aquest concert". Marco Mezquida i Lluís Ribalta van tornar a l'escenari per culminar una vetllada que va portar la Patum Llobregat avall per seduir Manresa.