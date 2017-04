Solsona presentarà el dia 21 d'abril el primer llibre de baptismes, restaurat

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona acollirà divendres que ve (19 h) la presentació de la restauració del Llibre de Baptismes de la Seu de Solsona comensant lo any 1565 fins a l'any 1597. L'obra es troba dipositada a l'Arxiu Diocesà de Solsona. La seva importància rau que es tracta del primer llibre de baptismes de Solsona després que el 1562 el Concili de Trento dictés l'ordre de registrar les actes sacramentals dels baptismes, matrimonis i òbits de totes les parròquies. Com a curiositat, en les seves primeres pàgines conté la partida de naixement del pintor Francesc Ribalta. El lloc de naixement d'aquest reconegut artista barroc va ser motiu de controvèrsia durant anys. Els dubtes s'esvaïren amb el descobriment de la pàgina d'aquest llibre, on diu que l'artista nasqué a Solsona el 2 de juny del 1565. L'obra ha estat restaurada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i seran els tècnics qui explicaran els treballs i una descoberta: la reutilització de fragments d'un antic pergamí per enquadernar el llibre. Mn. Enric Bartrina, director de l'Arxiu Diocesà de Solsona, exposarà diversos apunts històrics entorn d'aquesta edició i el seu contingut.