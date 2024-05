Santi Arisa: «Va ser polèmica, però la sardanova és la meva aportació a la cultura popular»

El desaparegut periodista i crític musical Albert Mallofré va ser qui va posar en safata a Santi Arisa el nom de la seva creació: la Sardanova, una fusió entre la música de la sardana i la sonoritat del rock, el pop i el funk que s’aconsegueix amb la formació instrumental de cobla, més els teclats, el baix i la bateria. Era a principi dels anys noranta i la Sardanova tenir un gran ressò però també va generar «polèmica» pel seu aire renovador, explica Arisa. Més de trenta anys després, el baterista manresà ho té clar: «Tinc 77 anys i puc morir tranquil, la sardanova és la meva aportació a la cultura popular». Les colles «i sobretot el jovent» la van rebre de bon grat i els primers a ballar-la, recorda Arisa, van ser la colla manresana Dintre el Bosc.

Avui, i dins de l’any de la capitalitat sardanística de Manresa, el baterista amb el seu grup Lakatans i la Cobla Contemporània faran sonar vuit composicions de sardanoves al pati del Casino (19 h) per celebrar el centenari del primer Aplec a Manresa i els 40 anys de la creació de la Colla Sardanista de Manresa Barrufets de Dintre el Bosc. No estaran sols. L’Aplec tindrà la presència, també, de la Cobla Principal d’Olot, que interpretarà peces de Viladesau, Saló, Pujolar, Lázaro, Martínez Comín, Feliu i la dedicada la capitalitat, Manresa Capital del Sardana de Laia Giralt. Abans, a les 18 h, a la plaça Cots, es farà un acte reconeixement als impulsors de Manresa Ciutat Pubilla de la Sardana 1963 i s’instal·larà la placa de Manresa, Capital de la Sardana 2024.

Quatre treballs per posar la nova sonoritat en la tradició

Santi Arisa va enregistrar 4 treballs de Sardanova amb Lakatans i la cobla Montgrins: Sardanova (1993), Punts Lliures (1994), Aires (1995) i Nadales Sardanoves (2006). Avui, Lakatans (Santi Arisa, bateria, Meritxell Vinaixa, teclats, Agustí Mas, guitarra i Rafael Escoté, baix) actuarà amb la Cobla Contemporània per recuperar temes dels quatre treballs, com L’Espantall, dedicat al grup teatral manresà; (1995), Terra amorosa (1995); BCN és una festa; Introit o La pluja plora, una peça creada per Arisa per a Núria Feliu amb instrumentació de Manel Camp i lletra de Xavier Bru de Sala. Sardanova serà l’únic tema que interpretaran Lakatans amb les dues cobles.

LA PROGRAMACIÓ D'AVUI TALLER DE SARDANES 16.30 h.Al Jardí de Casa Caritat. Taller de sardanes adreçat a tots els nens, nenes i joves dels esplais i moviments escoltes. CIUTAT PUBILLA 1963 18 h. A la plaça Cots. Acte reconeixement als impulsors de Manresa Ciutat Pubilla de la Sardana 1963 i s’instal·larà la placa de Manresa, Capital de la Sardana 2024. L’acte serà conduït per Núria Masgrau Fontanet, que homenatjarà persones que van formar part d’aquesta fita l’any 1963: Marc Lladó Casanovas, Manuel Parella Rubiralta, Jaume Soldevila Riberta (autor del monument a la sardana) i Francesca Serramalera Sánchez (pubilla universal de la sardana 1963). Amb els parlaments de Xavier Tresserras Ribas, president de SomSardana; i de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia. La celebració es completarà amb la participació de la Colla Castellera Tirallongues, i la ballada de la sardana La Flama de la Sardana, de Tomàs Gil Membrado, a càrrec dels infants que prèviament havien fet el taller de sardanes i del públic assistent. APLEC DE MANRESA 19 h. En acabar l’acte de reconeixement als impulsors de la Manresa Ciutat Pubilla de Sardana, hi haurà una cercavila de la plaça Cots al pati del Casino, on se celebrà l’Aplec de Manresa, un gran acte sardanista amb la participació de Sardalakatans i Santi Arisa, la Cobla Contemporània i la Cobla Principal d’Olot. Amb aquesta proposta, la ciutat commemorarà els 100 anys del primer Aplec de Manresa i els 40 anys de la creació de la Colla Sardanista de Manresa Barrufets de Dintre el Bosc.

«Taverna de poetes» a la Festa Major de Camps Aquest diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, Santi Arisa canviarà la Sardanova per la poesia i acompanyat d’Agnès Miralbell, portarà a dues veus Taverna de Poetes, una selecció de poemes musicats, a la Festa Major de Camps.

