L'Escolania de Montserrat se'n va de gira dues setmanes pels Estats Units

L'Escolania de Montserrat se'n va de gira pels Estats Units. La formació estarà dues setmanes a Amèrica del Nord i actuarà en ciutats com Nova York, Washington, Nova Jersey, San Francisco i Los Angeles. Allà cantarà en catedrals i auditoris emblemàtics, participarà en el festival commemoratiu del centenari del naixement del president John F. Kennedy i farà intercanvis musicals amb cors infantils de primer nivell.

El 29 de juny tindrà lloc el primer dels concerts de pes de la gira, el que es viurà a la Saint Patrick's Cathedral de Nova York, el principal temple catòlic de Manhattan, situat a la 5a Avinguda, davant del Rockefeller Center. L'endemà, l'Escolania participarà en una performance al Metropolitan Museum of Art de Nova York, concretament a The Cloisters, un espai on hi ha, entre d'altres, una part del claustre del monestir de Sant Miquel de Cuixà.

El 3 de juliol tindrà lloc el concert més remarcable de la gira. L'actuació es durà a terme dins del festival per commemorar el centenari del naixement del president John F. Kennedy, a la sala gran de The John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington. En aquest festival l'Escolania cantarà una peça en català, creada per a l'ocasió pel compositor Bernat Vivancos, antic director musical de l'Escolania, i que va ser encarregada per l'organització de l'esdeveniment.

El dia 4, l'Escolania assistirà a la tradicional desfilada del Dia Nacional dels EUA i al concert simfònic que tindrà lloc davant del Capitoli de Washington. El 5 de juliol viatjarà de la Costa Est a la Costa Oest, concretament a San Francisco, on l'endemà oferirà un concert compartit amb el Pacific Boychoir Academy, cor guanyador de dos premis Grammy. El 8 de juliol acabarà la gira a Los Angeles amb una actuació compartida amb Los Angeles Children's Chorus.

L'Escolania va cantar per primer cop als Estats Units l'any 2014. En aquella ocasió va oferir concerts a Saint Thomas Church de Nova York, a Strathmore (Maryland) i a Nova Jersey, a més de participar en una missa en una església de Washington.