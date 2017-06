Esclat Gospel Singers desperten la curiositat sobre el Campus Gospel Rajadell cantant a la Plana de l'Om

La presentació del Campus Gospel Rajadell s'ha fet aquest vespre a la Plana de l'Om de Manresa, amb Ramon Escalé, director del certamen i d'Esclat Gospel Singers, promotors de la iniciativa des dels seus inicis; Àlex Mazcuñán, ànima del Campus Gispel i Joan Carles Lluch, regidor de Cultura de Rajadell. La vetllada s'ha tancat amb una breu actuació del cor Esclat Gospel Singers que ha despertat la curiositat dels vianants, dels residents a la Plana -mirant-s'ho des dels balcons- i ha acabat amb aplaudiments i la demanda de més informació sobre els dies i les hores dels concerts

El Campus Gospel Rajadell, que se celebrarà aquest cap de setmana, tindrà prop de 120 participants provinents de Catalunya, el País Basc i de França. Una xifra que pot variar en aquests últims dies però que no podrà superar els 125 campusins com a màxim. Amb un pressupost d'uns 40.000 euros, aportats per l'Ajuntament de Rajadell i a través de les inscripcions, el Campus Gospel bagenc arriba enguany, del 30 de juny al 2 de juliol, a la tretzena edici. Ho fa amb novetats, com un espai anomenat "Show Your Gospel", on els els grups de campusins que pertanyen a cors podran mostrar tècnica i repertori; una sessió oberta per donar la benvinguda als participants, dijous a la nit, el dia abans de començar el certamen; o la celebració d'un 'Sunday Service' que, salvant totes les distàncies voldrà emular "l'ofici religiós de diumenge com els que se celebren als temples americans", ha explicat aquest vespre Ramon Escalé.

Enguany el Campus Gospel Rajadell aposta novament per actuacions de gran format amb formacions contemporànies de música gospel amb tres concerts oberts al públic i amb un mestre de cerimònia, Bazil Meade, "un dels grans directors de gospel europeu", ha subratllat Escalé, que estrenarà la figura d'artista convidat prenent part en les tres jornades del campus. Divendres actuaran els amfitrions, Esclat Gospel Singers acompanyats de Barcelona Big Latin Band i Esclat Gospel Singers Junior amb l'espectacle "From the heart of Africa", que van enregistrar en CD i DVD al Kursaal el passat novembre. De fet, el concert serà, explica Àlex Mazcuñán, "la presentació oficial del DVD"; dissabte serà el torn de Bazil Meade Experience ,una proposta de The London Community Gospel Choir, on el seu líder i fundador Bazil Meade adopta un paper més protagonista com a veu principal i al piano, acompanyant-se de quatre músics i un cor de tres veus. Hi participarà Carla Ellington, "figura emergent del gospel del Regne Unit", segons Escalé. Diumenge, el campus es clourà amb Messengers, que celebren el desè aniversari. Les entrades es podran adquirir a Rajadell, el mateix dia dels concerts. Divendres i dissabte les actuacions seran a les 10 de la nit i, diumenge, a 2/4 de 8 de la tarda.