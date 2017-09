Montserrat ret homenatge a Josep Niebla amb una mostra que repassa la seva trajectòria

El Museu de Montserrat va inaugurar ahir una exposició d'homenatge al pintor Josep Niebla, nascut a Tetuan (Marroc) l'any 1945, però català d'adopció des dels anys 60. Amb el títol Explorar i reivindicar, La pintura de Niebla, l'exposició té caire antològic i repassa els principals capítols de la seva producció artística. Això sí, fa una especial èmfasi en les sèries dedicades a l'arquitectura o al que ell denomina Alfabet plàstico-polític, així com als diaris manipulats, els mars i l'Àfrica. El crític i historiador de l'art Daniel Giralt-Miracle és el comissari d'una mostra que es podrà veure a la Sala Daura fins al 2 d'abril.

Fa un quant temps que Josep Niebla no està en actiu, però la seva obra va tenir una trajectòria molt dinàmica entre els anys 60 i 70. Segons Giralt-Miracle, Niebla ha estat un artista «molt energètic i, a través dels seus quadres, expressa les seves vivències, des de la política i la ideologia fins a fets històrics, el seu teatre i les seves lectures». Un exemple d'això és una de les peces més importants que es pot veure a Montserrat, dedicada a la tanca dels camps de concentració de Palestina. De fet, com recorda el comissari, Àfrica sempre està present en l'obra de Niebla: «estima Àfrica perquè hi va néixer, però tal com ell deia, és català d'adopció i de vocació».