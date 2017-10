D'Art al Jardí clou el curs amb els paisatgistes Vila Arimany i Aznar Chagall

Joan Vila Arimany, de Rupit, pinta uns paisatges tan detallistes que s'acosten a la perfecció, gairebé fa fotografies. I ho fa pintant amb l'espàtula, ja que no utilitza el pinzell per pintar a l'oli. Els seus quadres, que mostren un gran domini del color, poden passar per pintats a l'estudi, però els pinta en concursos de pintura ràpida, on guanya nombrosos premis.

José Manuel Aznar, de nom artístic Aznar Chagall, és de Sant Quintí de Mediona i també es dedica als paisatges, però en el seu cas destaquen pel seu estil original, que podria inscriure's en l'expressionisme abstracte. La figuració és constituïda per zones planes de diverses formes, i hi destaca per sobre de tot el color. També es prodiga en els concursos de pintura ràpida, i a més sol plantar el cavallet a Sitges.

Tots dos, amb els seus estils diferenciats, coincidiran aquest cap de setmana en l'exposició D'Art al jardí, a la casa dels Fornells Uró a Pineda de Bages. D'aquesta manera es clourà la temporada, que d'abril a octubre ha ofert set mostres, per les quals han passat fins a 17 artistes: de Carme Magem a Neus Suárez, passant per Joaquim Falcó i Lluís Puiggròs.

Jaume Fornells, impulsor de la iniciativa, que ja fa quatre estius que es porta a terme, destaca que en un cap de setmana es poden aplegar entre 100 i 150 persones a casa seva per gaudir de l'art. «A la gent li agrada la proposta. No només vénen els amics, sinó persones interessades en l'obra dels pintors», apunta. Cal destacar que demà a la tarda Vila Arimany pintarà un quadre en directe que sortejarà entre tots els assistents.