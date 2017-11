Els ponts protagonitzaran el projecte educatiu que apropa l'art a les escoles

Els ponts són la temàtica triada per a la quarta edició del projecte educatiu manresà AMiC (Art, Mestres i Creació) adreçat a mestres i alumnes, que té com a objectiu apropar l'art contemporani a l'àmbit de l'educació. Aquesta elecció respon, d'una banda, al fet que Manresa serà Capital de la Cultura 2018 i té en els ponts la seva imatge com a element metafòric d'unió. I, d'altra banda, perquè és «una temàtica que és fàcil de treballar a les escoles», apunta Gabriel Lemkow, de l'àrea d'arts visuals del Grau de Mestre en Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC.

El programa d'aquest projecte, coordinat per la Taula de les Arts Visual de la Catalunya Central (TAV-CC) i el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la col·laboració de la Fundació Universitària del Bages, proposa quatre tallers, tres de pràctiques artístiques i un experiment teòric. També es disposa de la participació de la Xarxa de Biblioteques Veïnals de Manresa, que agrupa vuit biblioteques de barri amb l'objectiu de donar suport escolar i promoure la cultura al barri.

Fins a tretze centres, que es tradueix en més d'un miler d'alumnes, participen enguany en el projecte, una xifra que contrasta amb els cinc que ho van fer a la primera edició. Lemkow remarcava que «no donem una recepta als mestres, sinó recursos. Es tracta de donar eines perquè aprenguin a treballar aquest art i ells ho transmetin als infants a la seva manera. L'art contemporani és un llenguatge molt ric». Pilar Illa, directora del Centre de Recursos Pedagògics del Bages, assegurava que «els mestres estan molt engrescats». Per la seva banda, Roser Oduber, presidenta de la TAV-CC, destacava «el gran estímul que suposa aquest projecte educatiu en els temps que estem vivint. Cada any busquem una temàtica que tingui un projecte de ciutat».

Després que en edicions anteriors hi participessin Marc Sellarès, Ester Fabregat i Eva Soto, aquest any és el torn de Ramon Brichs Pesarrodona. A final d'octubre aquest artista va dur a terme la sortida de Topografies urbanes, un taller en el qual va generar part de la documentació que posteriorment s'exposarà i en el qual ha transportat el Pont Vell al centre de la ciutat. «És important que els nens puguin conèixer els artistes i veure com treballen», explica Raül Sánchez, coordinador de la Xarxa de Biblioteques Veïnals, i afegeix que, «a banda del suport educatiu, l'objectiu és apropar la cultura als barris.