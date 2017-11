Sopa de Cabra estrena «La Nit dels Sopa» amb l'objectiu de convertir-ho en un festival «amb identitat pròpia»

El grup Sopa de Cabra ha presentat aquest dilluns 'La Nit dels Sopa', un festival d'un sol dia que es farà al pavelló de Fontajau de Girona el proper 9 de desembre. La proposta musical servirà per abaixar el teló de Temporada Alta però també per posar punt final a "gairebé tres anys de gira", segons ha recordat el líder del grup, Gerard Quintana. Sopa de Cabra s'alia amb els murcians M-Clan i amb Adrià Puntí per fer aquesta primera edició. El grup gironí té ganes de seguir amb aquesta iniciativa però encara queda pendent concretar quina periodicitat pot tenir i si se centraran només en un estil, tot i que ara per ara aposten pel rock. De fet, tot i que tenen clar que l'organitzaran, no saben si hi tocaran ells cada any. El concert posarà punt final a les actuacions que Sopa de Cabra ha estat fent i el grup ja pensa en què fer l'any que ve. Quintana ha explicat que inicialment preveuen anar traient cançons al mercat abans de preparar un nou disc sencer