Xavier Sabata porta al Lliure un recital que dibuixa la figura d'Alexandre el Gran

El contratenor avianès Xavier Sabata (1976) –consolidat com un dels millors de la seva generació– presenta divendres al Lliure de Montjuïc (20.30 h) L'Alessandro amante, un recital que «dibuixa la figura d'Alexandre el Gran a través de les òperes que li van dedicar els grans compositors del barroc», des de l'últim quart del segle XVII fins a la primera meitat del XVIII. Sabata estarà acompanyat de l'orquestra Vespres d'Arnadí, dirigida per Daniel Espasa, que porta la batuta de la formació des de fa més de deu anys.

A través de les obres de Händel, Vinci i Mancini, entre d'altres, la proposta repassa els viatges, conquestes i amors d'aquest personatge històric, i posa de relleu l'«Alexandre humà» i els llibrets amb una qualitat «més íntima», que, segons explicava ahir Sabata, coincideix amb el seu registre vocal. L'espectacle realitza, d'una banda, un viatge biogràfic, sovint influenciat pels interessos dels llibretistes que adaptaven l'argument als gustos de cada època, i, de l'altra, un recorregut al llarg de 75 anys de música, que engloba estils d'òpera «molt diversos i personals» de les diferents etapes del barroc.

Al costat de Händel, «impossible d'esquivar com artista», segons Sabata, l'espectador trobarà altres compositors «oblidats», com Antonio Draghi, i altres més recents, com Nicola Porpora o Leonardo Leo. «La gran majoria d'aquestes àries han estat oblidades durant segles i podem assegurar que són interpretades altre cop després que fossin estrenades fa tres-cents anys», subratllava Sabata. L'Alessandro amante és un «mosaic» de textures musicals i moments vitals d'Alexandre el Gran, el personatge històric més musicat de la història de l'òpera (protagonitza més de 65 obres). Una figura, explicava Sabata, «complexa i contradictòria», amb facetes molt diverses, des de l'«arrogància» i la «violència del conqueridor» fins a la «generositat de qui reconeix la humanitat de l'enemic». Aquest recital és el primer pas de la col·laboració entre Sabata i l'orquestra d'Espasa, que tenen la intenció de gravar un disc amb el mateix títol, que inclourà gairebé el mateix repertori i sortirà al mercat l'abril del 2018.

El director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, explicava ahir la seva intenció d'iniciar amb aquest recital nadalenc una nova tradició de concerts.