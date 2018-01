Bassas narra les interioritats d'«El matí de Catalunya Ràdio» a l'obra guanyadora del premi Pla

El periodista barceloní Antoni Bassas desvela «interioritats» al capdavant del programa El matí de Catalunya Ràdio, que va dirigir durant 14 anys, en un llibre de memòries que s'ha alçat com a guanyador del 50 Premi Josep Pla de prosa catalana, impulsat per l'editorial Destino. En roda de premsa després de rebre el guardó en la tradicional vetllada d'entrega del Premi Nadal i el Josep Pla la nit de Reis, ha avançat que en la crònica periodística que ha escrit «no hi ha rendició de comptes, però sí interioritats» que dirigeix i dedica a la seva audiència. Sobre la seva marxa al capdavant del programa el 18 de juliol del 2008 per discrepàncies amb la direcció, va parlar de la «col·lisió del periodisme i el poder polític i econòmic», i va dir que el seu cas no és el primer ni l'últim. «Per desgràcia, una col·lisió entre els periodistes i el poder polític es produeix sovint, i es produeixen xocs entre la voluntat d'una independència professional i la voluntat de control de la línia editorial», va afirmar.

Pel llibre desfilen interioritats sobre la seva relació amb els tres presidents de la Generalitat amb els quals va coincidir: Jordi Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla, així com també evoca l'entrevista que va poder fer-li al líder espiritual Dalai Lama i el dur relat que va protagonitzar una dona que va perdre la seva casa per una explosió de gas a Cornellà de Llobregat.

D'altra banda, l'escriptor Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) es va emportar el 74è Premi Nadal amb la novel·la Un amor. L'autor, guanyador l'any 2016 del Premi de Literatura Infantil i Juvenil del Ministeri de Cultura, es torna a endinsar literàriament en l'entorn familiar, després de les celebrades Una mare, Un fill (Bridge) i Un gos (Columna).