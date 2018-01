Reus passa el testimoni de la Capital de la Cultura Catalana a Manresa

La ciutat de Reus s´acomiada aquest cap de setmana com a Capital de la Cultura Catalana 2017. Aquest divendres a la nit, el Teatre Fortuny s´ha omplert de gom a gom per posar el colofó a la capitalitat i per traspassar el títol a la ciutat de Manresa, que l´ostentarà durant tot aquest any.

L´alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha estat l´encarregar de lliurar el testimoni al batlle de la capital del Bages, Valentí Junyent, el qual ha reivindicat el paper de les ciutats mitjanes i ha demanat al futur Govern que les tingui en compte "en el projecte de país".

L´acte institucional ha donat pas a l´espectacle ´Dos segles d´esplendor´, un recorregut musical i cultural per 200 anys d´història de la ciutat. El muntatge, de Teatre de les Comèdies, ha aplegat més de 200 actors, cantants i músics damunt l´escenari, en una espectacular posada en escena amb projeccions. Finalment, aquest dissabte a la tarda tindrà lloc l´últim adéu a la programació cultural del 2017 amb un acte festiu a la plaça del Mercadal.

L´acte institucional del Teatre Fortuny, dirigit pel director teatral reusenc Francesc Cerro, ha esdevingut un clam a la cultura i la llibertat. L´actor Joan Carreras ha estat l´encarregat de conduir aquest acte, que s´ha clos amb una ària d'òpera de Verdi amb la participació de tres corals reusenques.

Posteriorment, s´ha representat un gran espectacle musical de cloenda amb la participació de més 200 actors, cantants i músics, en un muntatge de Teatre de les Comèdies titulat ´Dos segles d'esplendor´. L´obra ha pivotat sobre els espais emblemàtics de Reus, els seus personatges il·lustres i el patrimoni musical i de dansa de la ciutat, enmig de projeccions i ´mappings´ en tot l´escenari.

La singularitat d´aquest muntatge ha comportat una llarga feina d´investigació en arxius. Això ha fet possible que s´hagin escoltat obres inèdites, mai abans interpretades en públic. És el cas de ´Xavieret i Anna´, d´un antic director de la Banda Municipal de Reus.

L'espectacle ha inclòs altres petites joies com la interpretació del ´Preludi de l'Esquella de la Torratxa´, obra de Joan Sariols Porta, un compositor de sarsueles que va col·laborar estretament amb Serafí Pitarra, del qual va musicar alguns dels textos més coneguts. El muntatge ha arrencat rememorant l'obertura del primer teatre estable de Reus i, en els 55 minuts de durada, ha exhibit una quinzena d'escenes amb tretze números musicals.

El cantant Joan Masdeu, amb el tema ´Reus´, ha representat el darrer número d'un muntatge que també ha comptat amb altres cares reusenques conegudes com els músics Fito Luri o Ariel Santamaria.



Manresa reivindica el paper de les ciutats mitjanes

Durant l´acte de traspàs de la capitalitat cultural, l´alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha desitjat sort a la que serà la 15a Capital de la Cultura Catalana i ha fet un balanç molt positiu de l´any cultural de la capital del Baix Camp. El batlle ha posat en valor la participació dels ciutadans i el fet que la cultura hagi entrat en "ebullició" a la ciutat. A més, Pellicer ha anunciat que Reus es convertirà aquest any en Ciutat de la Música 2018.

Per la seva banda, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha reivindicat el paper de les ciutats mitjanes i ha demanat al futur Govern que les tingui en compte "pel projecte de país. El batlle manresà ha afirmat també que "la cultura és la que ens fa lliures" i ha avançat que, sota el títol ´Ponts de Cultura´, la seva capitalitat oferirà un programa atractiu, amb protagonisme per a disciplines com la dansa i el circ que tenen poc arrelament a la ciutat.

El president de l´organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha arrencat el seu discurs amb un record pels dirigents polítics i d´entitats sobiranistes empresonats. Segons Tudela, en un any "tan convuls i tan preocupant", un projecte "exitós" i amb un resultat "extraordinari" com el de Reus ha marcat el camí a seguir. "El futur de la cultura del país passa per treballar conjuntament i esforçar-nos col·lectivament. L´èxit està sens dubte assegurat", ha etzibat.

En un Teatre Fortuny ple a vessar -més de 300 persones s´han quedat sense les invitacions gratuïtes que ha repartit l´organització-, Tudela ha recordat que Cervera serà la Capital de la Cultura Catalana 2019 i que, d´aquí a uns dos mesos, es donarà a conèixer el nom de la ciutat que ostentarà aquest títol el 2020.