La radionovel·la de Ràdio Catalunya torna per recordar Joan Cirera

El proper 2 de març el popular actor manresà Joan Cirera Tor hauria fet 76 anys. Ell no hi serà, el divendres dia 2 a l'Auditori de la Plana de l'Om, però sí el personatge «que més il·lusió li va fer a la seva vida». Es tracta de Carles Quadreny, detectiu privat i protagonista, juntament amb Pere Boada, psiquiatre, i de Pràxedes Pasqüets, un venedor de diaris força sapastre (i alter ego de Cirera), d'una radionovel·la policíaca ambientada a Manresa que l'emissora local Ràdio Catalunya va emetre a mitjan anys 80.

Creada pel mateix Cirera, que va morir fa un any, i un jove Joan Barbé, que començava a treure el cap en el món dels guions, La història que Carles Quadreny ens va explicar? va emetre una trentena de capítols d'una hora de durada, en dues temporades, els anys 84 i 85 i va aconseguir un nombrós grup de fans. També, cameos com el que va protagonitzar el llavors alcalde Joan Cornet o dos jugadors del Bàsquet Manresa. El 2 de març es recuperarà un d'aquests episodis, Trio de dames, en un homenatge que vol recordar el popular actor, cocreador i director de la ficció, els qui la van fer possible i també «la Manresa d'aquella època», explicaven ahir els seus impulsors, Joan, Mireia i Guillem Cirera, juntament amb Joan Barbé.

Així, l'Auditori de la Plana de l'Om es transformarà en un estudi de ràdio, amb set micròfons i faristols on s'enregistrarà en directe, com si fos una emissió radiada, Trio de dames, respectant el text original. S'ha triat aquest episodi perquè, subratllava Mireia Cirera, és «un dels més divertits». El trio protagonista haurà de resoldre una trama de tràfic de drogues emmarcada en una història de l'estil Ningú no és perfecte, de Billy Wilder. És un dels pocs capítols en què l'argument no transcorre íntegrament a la capital del Bages.

I per fer-ho encara més plausible, la família i Joan Barbé han estat buscant els intèrprets que, fa trenta anys, van posar la seva veu a una radionovel·la que s'emetia els diumenges. Els tres protagonistes els interpretaven Joan Cirera (Carles Quadreny), Pere Bonet (Pere Boada) i Francesc Hurtado (Pràxedes Pasqüets). I, evidentment, tots no hi podran ser perquè «alguns ens han deixat, com el pare, Francesc Hurtado –també director de l'emissora– i Agustí Cler, que feia mil i un papers». Però els qui tornaran a posar-se al davant del guió de la ràdio-novel·la seran el psiquiatre manresà Pere Bonet, que tornarà a fer de Pere Boada i la periodista Anna Cler, filla d'Agustí Cler, i Anna Maria Perarnau. Tots tres havien participat a La història que Carles Quadreny ens va explicar... i, ara, Anna Cler farà de Núria, el paper que havia interpretat la seva mare; també, a l' estudi, Joan Barbé, fent de narrador com fa trenta , i Pere Font, que tornarà a interpretar el comissari. En la pell de Carles Quadreny es posarà Roger Cirera; en la de Pràxedes Pasqüets Joan Cirera i en el paper de Valentí, que interpretava Agustí Cler, Guillem Cirera. La direcció serà de la seva germana, Mireia Cirera.

I per completar el repartiment busquen Rosa Fuentes, que llavors treballava al departament de publicitat de Ràdio Catalunya perquè torni a fer de la Maria (un paper que si no farà l'actriu sallentina Tàtels Pérez) i estan mirant de convèncer Josep Sorinas, de Cal Manel, perquè faci de Manel. Al control tècnic hi haurà Jordi Blaya, que col·laborava en la ràdio-novel·la.

Cada guió tenia una seixantena de pàgines. La idea la posava Joan Cirera i el text Joan Barbé. I la nit de gravació, diu el guionista, «era una festa. Primer, sopar [amb cigars i licor] i de vegades set hores de gravació en un estudi on no es podia entrar en quatre dies pel fum del tabac acumulat». No, divendres dia 2 no hi estaran set hores... Qui hi vulgui assistir ha de passar a recollir la invitació per les taquilles del Kursaal o descarregar-la a la web.