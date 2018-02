El Cor Juvenil del Conservatori de Manresa fa 25 anys amb un concert

El Cor Juvenil del Conservatori de Música de Manresa celebrarà el 17 de març un concert especial al teatre Conservatori de la ciutat per celebrar els primers 25 anys de trajectòria. Sota la direcció de Francesc Vallès, que n'ha portat la batuta al llarg del quart de segle d'existència, la formació interpretarà un repertori extens i variat i convidarà antics cantaires a pujar a l'escenari. Els organitzadors calculen que s'aplegaran almenys un centenar i mig de components de totes les èpoques.

El concert tindrà lloc el dissabte 17 de març a les 20 h, i les entrades es poden adquirir a partir d'avui a les 18 h, al preu de 5 euros. El punt de venda és el Kursaal, tant a través de les taquilles com de la pàgina web www.kursaal.cat.

El Cor Juvenil del Conservatori va néixer el 1992 per donar sortida a un grup reduït d'adolescents que no tenia cabuda a les assignatures de la formació reglada del centre i, amb el temps, es va anar fent gran. Una de les fites en la història del col·lectiu va ser la conversió del cor en assignatura obligatòria, que han de fer durant dos cursos els alumnes de grau professional que aprenen a tocar un instrument no orquestral.

«Habitualment interpretem un repertori variat», va explicar ahir Francesc Vallès: «en el concert, farem un resum del nostre treball». Segons el director del cor, «cantem des de música religiosa i profana fins a autors romàntics, actuals, música moderna, de cinema...». I la peça que no falta mai en el programa és Senyor Sant Jordi, una peça que parteix d'un text d'Espriu que va musicar el bagenc Francesc Vila i des del cor es va arranjar per a les veus blanques que el componen (nens fins que fan el canvi de veu i noies).

El cor del Conservatori està format per una setantena llarga de joves, que es reparteixen en dos grups d'edat: de 12 a 16 anys i de 16 en endavant. «Tenim gent fins a 23 o 24 anys», va especificar Vallès: «hi ha gent que perllonga l'estada al grup durant dos, tres, quatre anys. I sort en tenim, perquè són els que tiben».

La directora del Conservatori, Carme Botifoll, i la regidora Mercè Rossich van destacar que el cor va més enllà de l'aspecte purament acadèmic i entra en l'àmbit de la formació personal.