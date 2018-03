El Festival Clam tractarà sobre el canvi tecnològic i el bé comú

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que celebrarà la 15a edició entre el 26 d'abril i el 6 de maig a Manresa, Navarcles i una tercera població bagenca que encara no s'ha anunciat, tindrà com a eix temàtic Revolució tecnològica i bé comú. El certamen unirà un any més el cinema de qualitat i el compromís social a través del setè art.

«Els darrers anys del segle passat, l'aparició d'Internet va suposar una revolució que ha portat a un canvi estructural de la societat», expliquen els organitzadors del festival nascut a Navarcles: «alhora, el procés de globalització ha propiciat també un desenvolupament tecnològic més gran que ha afectat tots els àmbits de la realitat. Avui, doncs, som protagonistes actius d'un món que canvia a una velocitat vertiginosa». La programació, doncs, tractarà aquestes qüestions amb un seguit de films que es donaran a conèixer en les properes setmanes a mesura que s'apropi el festival.